Anna Pröschild

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine neue Ausstellung in der Galerie vor der Bibliothek im Hauptgebäude der Europa-Universität wirkt auf den ersten Blick sehr Abstrakt und befremdlich. Die aus der Ukraine stammenden Künstler Lia Dostlieva und Andrii Dostliev haben sich mit der Hungernot (Holodomor) in den Jahren 1932 und 1933 in der Ukraine, bei dem circa vier Millionen Menschen starben, auseinandergesetzt. "I still feel sorry when I throw away food - Grandma used to tell me stories about the Holodomor" nennt sich die Ausstellung der ukrainischen Künstler, die in ihren Werken eine traumatische Erfahrung der Großeltern-Generation versuchen zu verarbeiten. Essen wegzuschmeißen, wenn eine andere Generation verhungern musste und dies heute schließlich künstlerisch umzusetzen, ist nicht nur gewagt, es schockiert auch. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Uni besucht werden.