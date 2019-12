Sandra Euent

Falkensee In der Freimuthstraße in Falkensee waren am Freitagmorgen Schafe unterwegs, die da nicht hingehörten. Ein Zeuge zählte etwa 35 Tiere, die er erstmal auf einen Parkplatz trieb, so dass weder Schafe noch Menschen zu schaden kamen. Die Vierbeiner waren offenbar durch ein beschädigtes Zaunfeld ihres Geheges entwischt. Der Besitzer der Schafe brachte diese schließlich zurück und reparierte die Umzäunung.