Es tut sich so einiges an der Friedenstraße in Falkensee, verschiedene Baustadien sind zu sehen. © Foto: Silvia Passow

Die gefüllte Zeitkapsel wird in den Grundstein der Wohngebäude an der Falkenseer Friedenstraße versenkt. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Falkensee "Eine Grundsteinlegung für Kommunalen Wohnungsbau ist schon eine Weile her", sagt Bürgermeister Heiko Müller (SDP). Er erinnert sich, dass es Zeiten gab, in denen die Kommunale Wohnungsgesellschaft gegefa, die in der Friedenstraße Bauherrin ist, 40 Prozent leerstehende Wohnungen verwaltete. Dieses Blatt hat sich grundlegend geändert. Schon jetzt gibt es viele Interessenten für die Wohnungen.

Fünf Mehrfamilienhäuser werden hier gebaut, insgesamt entstehen 55 Wohnungen in den Gebäuden, die bis Ende 2021 fertiggestellt sein sollen. Die ersten Umzugswagen könnten dann mit Jahresanfang 2022 vorfahren. Die Wohnungen werden zwischen 50 bis etwas mehr als 100 Quadratmeter, groß sein. Anderthalb bis Vier-Zimmerwohnungen, zehn dieser Wohnungen sind an die Bedürfnisse rollstuhlfahrender Menschen angepasst, barrierearm sind sie alle. Für 45 Wohnungen ist ein Wohnberechtigungsschein 1 oder 2 erforderlich, zehn Wohnungen gehen in die freie Vermietung.

Sozialer Wohnungsbau sei wieder sehr wichtig, sagt Bürgermeister Müller bei der Grundsteinlegung. Die Mieten in Berlin, Brandenburg und damit auch Falkensee steigen. "Der Wohnungsmarkt ist leergefegt", sot Müller. "Doch wir brauchen die kostengünstigen Wohnungen, für die Senioren und für Familie, die sich eben keinen Hausbau leisten können."

Die 1990 gegründete gegefa (Gesellschaft für Gebäudewirtschaft Falkensee) ist eine kommunale Wohnungsgesellschaft. Etwa 800 Wohnungen werden derzeit von ihr vermietet. Die letzte Grundsteinlegung ist in der Tat schon etwas her, zuletzt errichtete die gegefa 1995 einen Neubau. Zwölf Millionen Euro werden in die fünf Neubauten in der Friedenstraße investiert, rund neun Millionen kommen als Förderung vom Land Brandenburg.