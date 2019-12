red

Niemegk/Klein Marzehns Freunde des Solokrippenspiels aufgepasst! Auch in diesem Jahr bringt Pfarrer Daniel Geißler wieder die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu auf amüsante und nachdenkliche Weise auf die Bühne des Niemegker Kuturhauses. Diesmal schlüpft er in die Rolle eines Hirten, der seine Schafherde in den Stall nach Bethlehem zurückbringen will. Was ihm auf dem Weg passiert, können Interessierte und Neugierige am vierten Advent, 22. Dezember, um 18.00 Uhr im Kulturhaus erleben. Zwischen den Szenen ist das Publikum wieder eingeladen gemeinsam Weihnachtslieder zu singen, verrät Pfarrer Geißler. Diese vorzeitige Einstimmung auf das Weihnachtsfest ist kostenlos. Über eine Spende für den letzten Bauabschnitt der Niemegker Orgel würden sich Kirchengemeinde und Pfarrer aber trotzdem sehr freuen. Es herrscht freie Platzwahl. Bereits am Mittwoch, 18. Dezember, gibt es eine weitere Vorstellung um 19.00 Uhr im FlämingEck in Klein Marzehns.