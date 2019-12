Wem gehört dieses Fahrrad? Hinweise an die Polizei unter 03301 8510. © Foto: Polizei

Wem gehört dieses Fahrrad? Hinweise an die Polizei unter 03301 8510. © Foto: Polizei

Maren Fuhrmann

Hennigsdorf Ein rot-schwarzes Fahrrad der Marke Centano und ein mintgrünes Damenrad sind am 26. November kurz nach 20 Uhr auf einem Spielplatz an der Friedrich-Engels-Straße in Hennigsdorf gefunden worden.

Die Besitzer der Fahrräder sind unbekannt und werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Oberhavel unter03301 8510 zu melden.