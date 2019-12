Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Lebensmittelkontrolleure des Landkreises Ostprignitz-Ruppin prüfen seit Freitag in den Supermärkten der Region, ob dort noch eine bestimmte Charge des Käseprodukts "Rügener Badejunge" verkauft wird. Die Herstellerfirma Rotkäppchen Peter Jülich GmbH hat festgestellt, dass eine bestimmte Charge mit Listerien belastet ist und warnt deshalb vor dem Verzehr des Käses, weil das gesundheitliche Schädigungen, vor allem bei Schwangeren, Diabetikern, Immungeschwächten und Kindern, auslösen kann. Bereits vor wenigen Wochen waren Listerien auch in Wurstwaren der Firma Wilke nachgewiesen worden, deren Produkte ebenfalls zurückgerufen wurden. Das zuständige Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit hat am Freitag per Schnellwarnung an alle Landkreise über den belasteten Käse informiert. Betroffen ist "Rügener Badejunge – Der Sahnige" mit 60 Prozent Fett und einem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. Januar 2020 (EAN: 40508429).

Wie die Verbraucherorganisation Foodwatch in dieser Woche mitteilte, falle in Deutschland im Schnitt jede dritte Lebensmittelkontrolle aus. Wie der Landkreis mitteilte erreiche er eine Quote von 45 Prozent. "Auch dies ist keineswegs ein befriedigender Wert, aber wir arbeiten daran, besser zu werden. Allerdings muss man dabei auch die Personalsituation im Blick behalten", so Behördensprecher Alexander von Uleniecki. InOstprignitz-Ruppin müssen derzeit rund 2 500 Betriebe von der Lebensmittelkontrolle überwacht werden. Sieben Kontrolleure seien im Einsatz. Eine Stelle sei unbesetzt. "Leider mangelt es an Bewerberinnen und Bewerbern", so von Uleniecki.