Sandra Euent

Berlin-Spandau (BRAWO) Nina Hill gibt am 21. und 22. Dezember in der Spandauer Melanchthon-Kirche zwei Weihnachtskonzerte mit Soul- und Gospel-Songs. Die Sängerin, die aus Los Angeles (USA) stammt, wird aber auch die schönsten Weihnachtsklassiker mitbringen.

Nina Hill beeindruckt nicht nur als Sängerin, sondern auch als Musikerin, Entertainerin und Bandleaderin, und überzeugt dabei mit ihrer herausragenden Stimme sowie einer faszinierenden Ausstrahlung. Festlich, romantisch und einfach zauberhaft sollen die Konzerte werden.

Am Samstag, 21 Dezember, ist Beginn um 19.30 Uhr und am 22. Dezember um 17 Uhr. Die Melanchthon-Kirche ist am Melanchthonplatz 1 in 13595 Berlin-Spandau zu finden.