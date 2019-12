Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es geschah am 25. November. Da hat sich der nach Zeugenaussagen verwahrlost wirkende Mann im Schulbetrieb Zugang zur Bildungsstätte an der Fritz-Weineck-Straße verschafft und die Mädchentoilette betreten. "Dort sprach er eine Schülerin an und versuchte offenkundig, diese festzuhalten", teilt Roland Kamenz von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung mit. Die 16-Jährige habe den Eindringling zur Seite gestoßen und umgehend Mitschüler und Lehrkräfte informiert. Der 30-Jährige sei geflüchtet, bevor die Polizei vor Ort war. Seine Identität habe inzwischen allerdings ermittelt werden können, sagt der Sprecher weiter.

Wegen des glimpflichen Ausgangs sei die Öffentlichkeit nicht über den Vorfall am Gymnasium Finow unterrichtet worden, erklärt Roland Kamenz.

Die Polizei hat mit dieser Entscheidung allerdings falsch gelegen, wie die Gerüchteküche weit über Finow hinaus beweist, die immer stärker zu brodeln begann. In Elterngruppen auf Whats-App und in den sozialen Medien wurden die Schilderungen des Ereignisses immer drastischer. Zuletzt hieß es, ein Mann in Anzug und mit Aktentasche habe sich vor etwa 14 Tagen als Lehrer ausgegeben und versucht, auf der Mädchentoilette im Gymnasium eine 16-Jährige zu vergewaltigen. Etwa im gleichen Zeitraum, vielleicht ein paar Tage früher oder später, habe es einen vergleichbaren Vorfall an der Grundschule Finow gegeben. Da sei eine Elfjährige betroffen gewesen, die zum Glück ebenfalls flüchten konnte, bevor der Täter handgreiflich wurde.

"Für einen Übergriff an der Grundschule Finow haben wir keinerlei Beleg. Und was am Gymnasium passiert ist, war gewiss schlimm. Aber es war keine versuchte Vergewaltigung", sagt der Polizei-Sprecher.

Am Gymnasium Finow hat Schulleiter Hartmut Mahling aus dem Vorgefallenen Konsequenzen gezogen. "Wir haben dem Eindringling ein Hausverbot ausgesprochen", betont er. Die Lehrkräfte seien noch einmal dafür sensibilisiert worden, Schulfremde anzusprechen. "Und auch mit der betroffenen Schülerin und deren Mutter haben wir natürlich geredet", sagt der Direktor, der den Mann nicht selbst gesehen hat, ihn sich aber detailliert beschreiben ließ. Er sei froh, dass alles am Ende doch einigermaßen glimpflich ausgegangen sei.

Sollte der von der Polizei identifizierte Täter gegen das Hausverbot verstoßen, werde umgehend und mit aller Härte reagiert, sagt Hartmut Mahling.

"Soziale Hetzwerke"

Für Schulleiter Karsten Boldt aus der Grundschule Finow ist absolut nicht nachvollziehbar, wie es zu den in den "sozialen Hetzwerken" kursierenden Gerüchten kommen konnte, von denen er Anfang dieser Woche das erste Mal gehört habe. "Da war nichts. Wenn etwas gewesen wäre, hätte ich das erfahren. Und dann wäre auch die Öffentlichkeit davon in Kenntnis gesetzt worden", hebt der Direktor hervor, dem es nicht gelungen ist, die Quelle für die verbreiteten Unwahrheiten zu verifizieren.

Die Schulleiter hoffen, dass die in Whats-App- und sozialen Gruppen panisch gewordenen Eltern möglichst zur Ruhe kommen.