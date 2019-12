OGA

Oberhavel (MOZ) Telefonbetrüger haben am Donnerstag versucht, mehrere Senioren im Süden Oberhavels um ihr Geld zu bringen. Erfolgreich waren sie allerdings nicht.

In Bergfelde wurde ein 77-Jähriger von einemMann angerufen, der behauptete, der Sohn des Bergfelders zu sein. Er forderte unter einem Vorwand vom Senior mehrere Tausend Euro. Als der 77-Jährige nach dem Geburtsdatum des angeblichen Sohnes fragte, beendete dieser das Gespräch. "Wir raten in solchen Situationen, dass man den Anrufer zu Dingen befragt, die er wissen müsste, wenn er die Person ist, für die er sich ausgibt", lobte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Freitag das Vorgehen des 77-Jährigen. "Dann ist schnell zu erkennen, ob es sich um einen Betrugsversuch handelt."

Auch in Schildow erhielt am Donnerstag ein 84-Jähriger einen Anruf von einem Unbekannten. Dieser behauptete, ein Freund des Angerufenen zu sein und mehrere Tausend Euro zu benötigen. Der 84-Jährige ließ sich nicht darauf ein und informierte die Polizei.

Bei einer 78-jährigen Hennigsdorferin meldete sich gestern Nachmittag ein ihr unbekannter Mann und forderte mehrere Zehntausend Euro für die Anzahlung einer Wohnung. Die Frau erkannte die Masche ebenfalls. Schaden entstand den drei Senioren nicht. Die Kripo ermittelt.