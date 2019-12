Matthias Henke

Gransee (MOZ) Völlig neue Perspektiven eröffnen sich den Granseern mit dem Abriss des Wohn- und Geschäftshauses Rudolf-Breitscheid-Straße 31 in der Innenstadt, der dieser Tage zügig vorangeht.

Im Hintergrund sind bereits die Gebäude an der dahinter liegenden Baustraße zu erkennen. Das Haus musste weichen, da an selber Stelle ein Gesundheitszentrum geplant ist, in welches auch die beiden Nachbarhäuser eingebunden werden, die aber stehen bleiben. Der markante Schriftzug "Für Technik + Haushalt" wurde vor dem Abriss des Hauses gesichert.