Thomas Pilz

Altthymen (MOZ) Für den Naturschutzbund (Nabu) Gransee ist das Maß voll. Weil der Wasser- und Bodenverband (WBV) Uckermark-Havel nach Überzeugung des Nabu zum wiederholten Male in dem Naturschutzgebiet Thymensee – gelegen zwischen Altthymen und Fürstenberg – unrechtmäßig Eingriffe vorgenommen habe, sei der Verband am Freitag angezeigt worden. Darüber informierte Tilmann Disselhoff, zweiter Vorsitzende des Nabu Gransee. Konkret werfe man dem WBV Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Diebstahl sowie mehrere Umweltdelikte vor. Nach Auskunft des Nabu seien Mitarbeiter des WBV wiederholt auf ein "Eigentumsgrundstück" des Nabu im Naturschutzgebiet "Thymen" gefahren, fällten dort Bäume und transportierten diese ab. Sie hätten Biberdämme beseitigt und die natürliche Ufervegetation auch im Totalreservat des Schutzgebietes entfernt.

Nabu-Gransee-Vorsitzender Tom Kirschey: "Vor einem Jahr wurden wir Eigentümer eines Ufergrundstücks an der Mündung des Thymenfließes. Das Thymenfließ selbst ist in diesem Bereich Totalreservat. Wir haben den WBV mehrfach darauf hingewiesen haben, dass eine Gewässerunterhaltung dort weder von uns gewünscht wird noch rechtens ist", betont Kirschey. Wiederholt seien Fälle von Vandalismus festgestellt worden. "Das Ufer war wiederholt völlig zerfahren und kahl gemäht, Biberdämme zerstört, ganze Bäume einfach verschwunden." Es könne nicht sein, dass ein öffentlicher Zweckverband so massive Gesetzesverstöße begeht, so Kirschey. Michael Nitschke, der Geschäftsführer des WBV, hat die Vorwürfe von sich gewiesen. Das betreffende Gebiet sei Bestandteil des Gewässerunterhaltungsplans. Und der sei von allen beteiligten Behörden genehmigt worden, auch von der Unteren Naturschutzbehörde. Ärgerlich sei vielmehr, dass Mitarbeiter des WBV in ihrer Arbeit massiv behindert worden seien. "Mir ist die Reaktion des Nabu egal, alle Anforderungen des Schutzgebietes werden von uns berücksichtigt."