Vehlefanz (MOZ) In ein Haus in der Straße Am Anger in Vehlefanz sind Unbekannte am Donnerstag zwischen 16 und 17.45 Uhr eingebrochen.

Die Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und stahlen aus dem Haus unter anderem Bargeld und Elektrotechnik. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren, die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Den Bewohnern des Hauses entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.