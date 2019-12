Roland Becker

Velten (MOZ) Für weitere sechs Jahre wird Heiko Nägel Veltens Freiwilliger Feuerwehr vorstehen. Während der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag wurde er von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) in seiner bisherigen Funktion als Stadtwehrführer bestätigt und erhielt aus ihren Händen die entsprechende Ernennungsurkunde. Zuvor hatten die Abgeordneten fast einmütig dem entsprechenden Beschluss zugestimmt. Nur AfD-Fraktionschef Heiko Gehring enthielt sich der Stimme. Die Wahl war nötig, da Nägels bisherige Amtszeit abgelaufen ist. Nägel, der den Dienstgrad eines Stadtwehrführers innehat, wird für diese neue sechsjährige Periode zum Ehrenbeamten auf Zeit ernannt. Er ist auch hauptamtlich bei der Feuerwehr angestellt. Die Kameradinnen und Kameraden der Veltener Feuerwehr hatten in diesem Jahr bereits 229 Einsätze zu bewältigen. Darunter fällt das Löschen von 68 Bränden. Damit nähert sich die Zahl der Einsätze dem Vorjahr an, als die Feuerwehr 252 mal ausrückte. Damals gab es aber nur 39 Brände. Die Feuerwehr kann auf rund 50 Einsatzkräfte zurückgreifen.