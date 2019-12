Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Um wie viel Cent steigen die Abwassergebühren? Und mit welchen Belastungen müssen eventuell die Mitgliedsgemeinden des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue (TAZV) rechnen? Unter anderem diese Fragen soll ein Gutachten beantworten, das die Verbandsversammlung jüngst durch Beschluss in Auftrag gegeben hat.

Damit wird ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Eisenhüttenstadt umgesetzt. Die hatte beschlossen, dass der TAZV genaue Zahlen vorlegen soll, welche Folgen es hat, wenn die bisherige Finanzierung der Abwasserentsorgung geändert wird. Momentan werden verbrauchsabhängige Gebühren und ein einmaliger Erschließungsbeitrag für Grundstücke erhoben.

Ermittelt werden soll, was es kostet, wenn alle bisher erhobenen Beiträge an Grundstückseigentümer zurückgezahlt werden und künftig für die Abwasserentsorgung nur noch Gebühren genommen werden. Die Stadtverordneten wollten gerne wissen, welche Auswirkungen solch eine Umstellung hat. Das könne nur auf Grundlage gesicherter Zahlen entschieden werden, begründete Bürgermeister Frank Balzer (SPD) in der Verbandsversammlung des TAZV den Antrag der Stadt Eisenhüttenstadt. Hintergrund des Antrages ist der seit Jahren schwelende Streit um die sogenannten Altanschließerbeiträge. Die mussten die Grundstückseigentümer zahlen, die schon vor der Wende an das zentrale Abwassernetz angeschlossen waren. Mit der Rechtmäßigkeit dieser Beiträge beschäftigen sich seit Jahren Gerichten mit unterschiedlichsten Urteilen. Um dieses Thema vom Tisch zu bekommen, sollen alle Beiträge zurückgezahlt werden. Die Stadtverordneten hoffen, so stand es in den Anträgen, dadurch sozialen Frieden wieder herstellen.

16 100 Einwohner profitieren

Allerdings ist jetzt schon klar, welche Folgen es hat, wenn die Beiträge wegfallen. Verbandsvorsteherin Heike Herrmann brachte es auf die griffige Formel: "Hat man Beiträge, sinken die Gebühren, wenn nicht steigen sie." Und sie hatte auch Zahlen parat, wer von einer Rückzahlung profitiert und wer im Wortsinn draufzahlt. 24 500 Einwohner im Verbandsgebiet, vor allem Mieter, müssten deutlich höhere Gebühren bezahlen, würden aber keine Beiträge zurückbekommen. Profiteure wären Grundstückseigentümer, allerdings nicht die, die in Erschließungsgebieten wohnen. Auf den Grundstücken, die von der Rückzahlung profitieren, wohnen 16 100 Einwohner. Monika Senzel, Bürgermeisterin der Gemeinde Schlaubetal, war eine derjenigen in der Verbandsversammlung, die auch wegen der vorgelegten Zahlen gegen den Eisenhüttenstädter Antrag stimmte. "Mich überzeugt das nicht. Wenn die Abwasserpreise steigen haben wir die nächste Diskussion, ob sich unsere Rentner das noch leisten können." Sie kritisierte auch die Kosten für das Gutachten. Heike Herrmann sprach von einem mittleren fünfstelligen Euro-Betrag, der über Umlage von den Gemeinden aufzubringen wäre. "Die 4000 Euro, die die Gemeinde Schlaubetal womöglich zahlen muss, würde ich gerne für was anderes einsetzen", erklärte Monika Senzel.

Unterstützung bekam sie von Matthias Vogel, Amtsdirektor von Schlaubetal. Man wisse jetzt schon, dass die Gebühren deutlich steigen. Vogel fragte, warum man 50 000 Euro ausgeben müsse, für ein Ergebnis, was jetzt schon klar sei, zumindest was die Belastung für die Bürger angeht.

Trotz der Bedenken wurde der Antrag mit 14 Stimmen dafür und fünf dagegen angenommen.