Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Wo sollte Kremmen im Angesicht hoher Investitionen und kostenintensiver Vorhaben in den kommenden Jahren den Rotstift ansetzen? Die Frage beschäftigte die Stadtverordneten am Donnerstag. Von Einigkeit waren sie weit entfernt, einige lehnten den Haushalt ab.

Die UWG/LGU/SPD-Fraktion wollte an zwei Stellen sparen: Stadtempfang und Erntefest. Bisher kostet der Empfang um die 12 000 Euro. "Ich habe da große Bauchschmerzen", sagte Ricky Schlichting (SPD). Das sei viel Geld, und gleichzeitig stehen Millionenprojekte wie die Turnhallensanierung an. "Das ist wesentlich zu viel", sagte Fraktionsmitglied Andreas Dalibor. "So volle Kassen haben wir nicht." Die Fraktion schlug vor, das Budget zu halbieren.

"Es gibt 380 personalisierte Einladungen. Zudem nehmen 40 bis 60 Bürger teil", sagte Rathauschef Sebastian Busse (CDU). Er könnte die Bedenken verstehen, "aber wir versuchen, den Empfang so schmal wie möglich zu halten." Malte Voigts (CDU-Fraktion) findet es richtig, mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn es um Einsparungen geht. "Aber", sagte er und riskierte einen Populismus-Vorwurf, "hier wurden mehrheitlich die Sitzungsgelder erhöht, vielleicht hätten wir da anfangen sollen."

Der Änderungsantrag der UWG/LGU/SPD wurde mit acht Ja- und ebenso vielen Nein-Stimmen denkbar knapp abgelehnt. Angenommen wurde hingegen mit zwölf Ja-Stimmen ein weiterer Sparversuch der Fraktion: Die Kosten für das Erntefest werden 2020 von 20 000 auf 15 000 Euro reduziert. "Mit der Möglichkeit, Geld aus dem Vorjahr zu übertragen", fügte Dalibor hinzu. Laut erster Einschätzung von Kämmerer André Bröker sei das möglich. Etwas überraschte es schon, dass sich Kulturexperte Dalibor für Einsparungen in seinem eigenen Metier aussprach. Zumal laut Sebastian Busse die von Dalibor mehrfach im Jahr nach Kremmen geholte Band "Bell, Book & Candle" schon gebucht sei. "Das Fest ist eine gute Werbung für die Stadt und das Scheunenviertel", sagte er im Gespräch am Freitag. Es werde nun nicht mehr so groß ausfallen. "Für Sonntag wollten wir ein schönes Event gewinnen, das kriegen wir finanziell wohl nicht mehr hin."

Kredit in der Kritik

Im Anschluss wurde der Haushalt beschlossen. Nein-Stimmen kamen von Lisa Sommer (DUB), Ricky Schlichting, Arthur Förster und der Vorsitzenden Stefanie Gebauer (alle Fraktion UWG/LGU/SPD). Für Gebauer sei ein für den Kita-Anbau angedachter Kredit in Höhe von 1,2 Millionen Euro – falls die Fördermittel nicht bewilligt werden – nur eine Beschönigung des ansonsten geringen Kassenbestandes. Für sie werden die falschen Prioritäten gesetzt. "Warum müssen wir für 100 000 Euro auf LED-Beleuchtungen umstellen oder den Gehweg in Staffelde für 60 000 Euro machen? Ist das nicht verschiebbar?"

Stefanie Gebauer hat Sorge, dass, sollte die Haushaltslage negativ umschwenken, die Treuhandkonten mit dem Geld für Woba-Projekte angefasst werden müssen. Bürgermeister Busse sieht hier keine Gefahr. Zumal beschlossen wurde, den gesamten städtischen Wohnungsbestand der 100-prozentigen Stadttochter zu übertragen. "Damit wären die Treuhandkonten weg", so Busse. Nachteil: Fallen dann die wichtigen Fördermittel und (eher unwahrscheinlich) Kredite weg, hat Kremmen kaum Reserven.