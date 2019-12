Matthias Haack

Neuruppin (moz) So richtig begeistert zeigt sich die federführende Ruppiner Rennsportgemeinschaft (RSG) zwar nicht vom neuen Termin. Denn was sich über Jahre eingeschliffen hat, das läuft schnörkellos. Sechs Wochen früher als bislang ziehen auch ein um sechs Wochen verkürztes Winterprogramm nach sich. Im Hintergrund laufen natürlich schon die Vorbereitungen der RSG für die 21. Auflage.

In dieser Woche gab "der Gemeinderat Märkisch-Linden grünes Licht", fasste Jörg Litfin eine Gesprächsrunde zusammen. In Werder und Storbeck, beide Ortsteile von Märkisch-Linden, sind insgesamt fünf Wertungsprüfungen (WP) vorgesehen. Das sind die abgesperrten Strecken, auf denen von den Rallye-Teilnehmern auf Tempo gefahren wird. Ein wenig Murren aus dem Amt hatte sich zwar angedeutet, doch letztlich fiel die Entscheidung pro Fontane-Rallye mit 10:0 eindeutig. Der RSG-Vorsitzende: "Es war eine konstruktive Diskussion mit mehr Interessierten als gedacht. Etwa als 70 Gäste nahmen an der Sitzung teil. Jetzt haben wir die nötige Planungssicherheit und können die Fontane-Rallye in der Region lassen."

Sieben WP zur 21. Fontane-Rallye

Start und Ziel soll wiederum am Sportcenter Neuruppin sein. Es geht dann neben der WP in Storbeck, die dreimal zu fahren ist, und Werder (zweimal) wiederum zum äußerst beliebten Stadtrundkurs an der Wittstocker Allee. Hier soll zweimal nach Zeit gefahren werden. Gerechnet wird mit etwa 70 Teilnehmern.

Unterdessen blicken die Ruppiner Rennsportler auf eine außergewöhnliche Saison zurück. Am vorigen Wochenende wehte sogar an zwei Tischen bei der Gala des ADAC die Fahne der RSG. Mit 16 schnieke gekleideten Sportlern bildeten die Neuruppiner eine der großen Delegationen. "Ich schätze", so Jörg Litfin, "dass es um die 500 im Estrel waren." Die Bühne gehörte den Motorsportlern. Unter anderem bekam Petra Standke für die Hilfe beim Organisieren mehrerer Rallyes die Ewald-Kroth-Medaille in Silber. Silber bekam auch Michael Rimpau ans Revers geheftet. Er war jedoch mit dem Ziel in die Serie der Slalomfahrer gestartet, den Titel zu holen. Hinter Daniel Grötsch (Hoppegarten) kam der Herzberger auf Rang zwei. Zum Verhängnis wurde ihm das etwas zu breite Auto. Litfin: "Wenn du eine Pylone mitnimmst, dann ist die Zeitstrafe so groß, dass du das schwerlich aufholen kannst. Micha will sein Auto im Winter um sechs Zentimeter schmaler machen. Denn mit den Laufzeiten war er wirklich topp unterwegs gewesen."

Herausragend waren in diesem Jahr Torsten Brunke und Stephan Dammaschke unterwegs. Sie klebten am Heck von Ken Milde. Der Berliner bleibt weiterhin von der RSG umworben. Wäre er schon Mitglied, dann hätte es einen Dreifachtriumph in der Rallye-Meisterschaft gegeben. Riesig freuen konnte sich Jean Ihlefeldt. Er ließ in der Beifahrer-Wertung die gesamte Konkurrenz hinter sich. Der in Michendorf Wohnende saß bei Ken Milde im Mitsubishi Lancer.

Die Bühne im Berliner Hotel gehörte für einige Minuten auch Jörg Liftin: Das Urgestein der Ruppiner Rallyeszene hielt die Laudatio auf Horst Seidel. Als Abteilungsleiter Sport beim ADAC liefen bei ihm über mehrere Jahrzehnte die Fäden zusammen. Jörg Litfin & Co. werden Seidel und seine Frau Mitte Januar ein Wochenende in Neuruppin begleiten. Denn seine Abschiedsreise wird ihn für zwei Tage ins Resort Mark Brandenburg und in die Fontanestadt führen.