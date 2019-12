MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Durch einem Auto-Unfall kam die Polizei einem mutmaßlichen Dieb auf die Spur. Er wollte noch schnell ein Paket mit belastenden Material verstecken, doch die Beamten erhielten einen Tipp.

In der Ernst-Thälmann-Straße waren am Donnerstag gegen 13.45 Uhr ein Mercedes und ein VW zusammengestoßen. Glücklicherweise trugen dabei keine Personen körperliche Schäden davon. Dabei informierten Zeugen die Beamten, dass einer der Beteiligten, ein 30 Jahre alter Mann, kurz zuvor ein Päckchen in einem Gebüsch entsorgt habe. Der Inhalt stieß bei den Polizisten auf großes Interesse. Waren doch darin mehr als 50 Dokumente enthalten, die allesamt nach Diebstahl in Fahndung standen. Darunter befanden sich nicht nur Ausweise. Auch EC-Karten und Führerscheine wurden entdeckt. Der Mann führte gefälschte Dokumente mit sich und hatte keine Fahrerlaubnis. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Wie sich herausstellte, ist er bereits hinlänglich wegen Betrugsdelikten bekannt. Er wurde vorläufig festgenommen.