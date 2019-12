Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) "Der Brand in der Maria-Magdalenen-Kirche berührt uns alle sehr", sagt Bürgermeister Friedhelm Boginski. Es sei tragisch, was mit dem ältesten Gebäude und geschichtsträchtigstem Ort Eberswaldes am 2. Dezember geschehen sei, betont das Stadtoberhaupt.

An diesem Tag war in den frühen Morgenstunden vermutlich wegen eines technischen Defekts – die Ursache ist noch immer nicht ermittelt – auf der südlichen Empore ein Feuer ausgebrochen. "Dank einer engagierten Einwohnerin, die den Brand rasch bemerkte und meldete, und des hingebungsvollen Einsatzes unserer Feuerwehr konnte der Schaden zum Glück in Grenzen gehalten werden", urteilt Friedhelm Boginski. Er sei ungemein froh darüber, dass die Stadtkirchengemeinde für ihre Gottesdienste und sonstigen Veranstaltungen kurzfristig Ausweichmöglichkeiten gefunden habe.

"Auch in der Stadtverwaltung und fraktionsübergreifend in der Politik sind sich alle einig, dass wir die Wiederherstellung der Maria-Magdalenen-Kirche unterstützen werden", hebt der Bürgermeister hervor.

Derweil dankt Pfarrer Hanns-Peter Giering von der evangelischen Stadtkirchengemeinde allen Eigentümern der zur Verfügung gestellten Ersatzräume für deren Zusagen. Der Gottesdienst am dritten Advent wird im Paul-Wunderlich-Haus abgehalten, die Gottesdienste an Heiligabend und zu Weihnachten in der Johanniskirche.