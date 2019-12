MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein 53-jähriger Opelfahrer gegen 18.40 Uhr in der Steinhöfeler Chaussee an einer Ampel stoppen musste. Dabei fuhr ein 45-Jähriger mit seinem BMW auf den stehenden Opel auf. Ein Atemalkoholtest beim BMW-Fahrer erbrachte einen Wert von 1,5 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des 45-Jährigen sicher.