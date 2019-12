Kommentar: Unfassbar arrogant

Wer ein Zitat gebraucht, der bedient sich der Worte eines anderen, weil er sie besonders treffend findet. Wenn ein Bürgermeister sich in einer Personaldebatte zu den Worten "Wer mit Bananen zahlt, der kriegt nur Affen", hinreißen lässt, dann macht das betroffen. Es ging um die Frage, ob sich die Stadt Fürstenwalde einen Werkleiter fürs Spaßbad Schwapp leisten sollte, der nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, Entgeltgruppe 12, bezahlt wird. Dessen Gehalt bewegt sich dann so zwischen 3600 und 5700 Euro im Monat.In der Stadtverwaltung gibt es derzeit rund zehn Mitarbeiter, die mit der Entgeltgruppe 12 oder höher eingestuft sind. Von insgesamt 284. Und die anderen? Sind das schon die, die sich mit Bananen abspeisen lassen? Affen also? Der Bürgermeister benutzt gern das Wort "unfassbar", wenn er sich über etwas empört. Und genau das ist dieses Zitat im Rahmen einer Personaldiskussion: unfassbar.Wenig später hat der Rathauschef übrigens mitgeteilt, dass in diesem Jahr bereits 19 Mitarbeiter die Verwaltung verließen – davon haben 15 gekündigt oder wurden gekündigt. Und im April war der Personalrat geschlossen zurückgetreten – weil Mitbestimmungsrechte nicht zugestanden, Tatsachen verdreht oder falsche Unterstellungen verbreitet worden, lautete die Begründung. Mittlerweile gibt es einen neuen Personalrat. Gut möglich, dass dieser sich nun mit Affen und Bananen beschäftigen muss.⇥Manja Wilde