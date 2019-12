MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Die Polizei wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr in die Straße Am Bahnhof gerufen, um einen Dieb in Gewahrsam zu nehmen. Der 22-Jährige hatte zuvor die Schlüssel eines LKW entwendet, der für einen Umzug in der Straße geparkt gewesen war. Mitarbeiter der betroffenen Umzugsfirma bemerkten jedoch den Diebstahl und hielten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest. Da bei dem 22-Jährigen auch noch ein Schlagstock gefunden wurde, wird er sich nun nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.