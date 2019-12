MOZ

Beeskow (MOZ) Baumaterial war reichlich vorhanden: Gummibärchen, Zuckerkonfekt und natürlich Puderzucker. Letzterer diente in Verbindung mit Zitronensaft als Klebstoff. Geklebt wurde denn auch fleißig hinter dem dreizehnten Adventstürchen. Zahlreiche junge Familien waren am Freitag dem Aufruf von Carmen Simroth ins Carmeleon am Markt gefolgt und bauten Lebkuchenhäuschen. Als Grundlage diente Gebäck aus einer Nürnberger Lebkuchenmanufaktur. Für ihre treue Kundschaft musste es dann schon Lebkuchen mit "super Qualität" sein, wie die Betreiberin des Café und Bistros findet. "Auch einfach, um mal Danke zu sagen." Bei den jungen Architekten kam es jedenfalls gut an. Die 9-jährige Amelie etwa, hat ihr Häuschen in knalligem Grün gestaltet. "Mit ganz vielen Süßigkeiten."

Das nächste Adventstürchen öffnet sich Samstag im Krumnow. Zum Thema "Eisige Tierwelten" erwartet die Kunden dort ein kleines Quiz mitsamt Überraschungen.

Sonntag lädt die Burg Beeskow anlässlich des fünfzehnten Türchens um 15 Uhr zu "Die kleine Zauberflöte" für Kinder ab 6 Jahren.