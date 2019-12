Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die CDU-Fraktion lehnt den Haushalt ab", sagt Vorsitzende Karin Lehmann. 50 000 Euro für ein Rettungsboot der Feuerwehr fehlen, die 153 000 Euro für Gerichtskosten sollten lieber in Kitas und Schulen gesteckt werden, lauten Kritikpunkte.

"Die SPD-Fraktion lehnt den Haushalt ab", sagt Vorsitzende Elke Wagner. "Stoppen Sie ihre Klagewut", fordert sie vom Bürgermeister. Das eingeplante Geld, um die Ex-Bürgermeister wegen der spekulativen Zins-Swap-Geschäfte zu verklagen, sollte lieber ins sanierungsbedürftige Spaßbad und in Kitas fließen.

Versöhnlicher ist Stephan Wende, Fraktionschef der Linken: "Der Haushalt entspricht dem finanziell Machbaren". Erfreulich sei, dass "Aufwendungen für freiwillige Aufgaben der Stadt in den Bereichen Sport, Soziales und Kultur, die in Vorjahren um die 3,5 Millionen ausmachten, um rund 600 000 Euro gesteigert werden konnten." Aber auch Wende endet mit: "Wir werden dem Haushalt nicht zustimmen." Als Grund nennt er ebenfalls die "nach Aktenlage aussichtslose Schadensersatzklage".

Anja Miethke, Fraktionsvorsitzende des BFZ, leitet ihre Rede mit den Worten ein: "Der Haushalt könnte schöner sein." Umgestaltung des Goßmann-Schulhofes und Umbau des Skaterparkes seien Projekte, die fehlen. Doch bevor ausreichend investiert werden könne, müsse der Kassenkredit abgebaut werden, erinnert sie an eine Maßgabe, die Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) stets betont.

Petra Schumann, die FDP-Fraktionsvorsitzende, würdigt, dass Kämmerin Melanie Brückner einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt hat. "Was uns fehlt, ist die führende Hand der Verwaltungsspitze." Auch sie spricht sich dafür aus, das Geld statt in Rechtsstreitigkeiten lieber in Sanierung und Aufwertung von Kitas, Schulen und Horten zu stecken. "Zustimmen werden wir dem Haushalt trotzen", kündigt sie an.

Thomas Apitz (Partei) machte es kurz: "Wer an diesem Haushalt zweifelt, zweifelt am Bürgermeister. Darum stimme ich zu." Auch Jens-Olaf Zänker (B90/Grüne) signalisiert Zustimmung. Die AfD ebenfalls. Axel Fachtan kritisiert, dass andere Kreistags-Parteien ablehnten, den Antrag, die Kreisumlage rückwirkend zu senken und Fürstenwalde so 500 000 Euro zu sparen.

Weiter geht’s im Januar

Letztlich stimmten am Donnerstagabend aber doch 16 Stadtverordnete dem Haushalt zu, 9 votierten dagegen, 4 enthielten sich. Der Etat ist rund 70 Millionen Euro schwer. Die größten Einnahmen erzielt die Stadt durch Steuern – rund 36 Millionen. Die größten Kosten verursacht das Personal – gut 19 Millionen. Um neue Wohn- und Gewerbegebiete, Schulen, Kitas, Horte und Straßen realisieren zu können, müsse dennoch Personal eingestellt werden, betonte Rudolph. Da der gleichzeitige Abbau des Kassenkredites sparsame Haushaltsführung gebiete, könnten derzeit viele Wünsche nicht erfüllt werden.

129 000 Euro blieben am Ende trotzdem übrig. Denn Gerold Sachse (Linke) hatte entdeckt, dass eine Mieteinnahme im Haushalt vergessen wurde. Die gestellten Änderungsanträge – z.B. Geld für Feuerwehrboot, Planung der Mitschurinstraße und Regenentwässerung in Trebus zu stecken, wurden auf Januar vertagt.