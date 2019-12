Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Vielen ist es vielleicht nicht einmal aufgefallen. Auf dem Heinersdorfer Damm gilt seit Sommer Tempo 50. Dieses Tempolimit ist für eine innerörtliche Straße nichts Ungewöhnliches, wenn man nicht wüsste, dass auf der Straße vor ihrer Sanierung Tempo 60 erlaubt waren.

Die Stadt hatte diese Verbindungsstraße der Stadtteile Talsand, Waldrand und Kastanienallee mit dem Stadtzentrum für 660 000 Euro komplett erneuert. Die laute, mit Absätzen, Senken und Schadstellen übersäte Betonstraße wich einer von vielen Schwedtern gelobten flüsterleisen Asphaltpiste. Die Stadt ließ auch die Einmündungen und Bushalte erneuern, sorgte mit dem Lückenschluss beim Radweg und neuer Fahrbahnmarkierung und Beleuchtung für mehr Sicherheit. Kaum jedoch war die Straße neu, prangte am Rand ein Tempo-50-Schild.

Darüber hatte die Stadt nie informiert, dass im Zuge der Sanierung neue Verkehrsregelungen geplant seien. Die Drosselung des Tempos macht an der Stelle auch keinen Sinn, waren sich Bauamt und Polizei einig. Beide wandten sich an die zuständige Verkehrsbehörde der Stadt, um wieder die alte Verkehrsanordnung zu erreichen. Sie argumentierten mit der Funktion des Heinersdorfer Damms als innerörtliche Verbindungsstraße, die hoch beansprucht ist und wesentlich zur Entlastung der Seelenbinderstraße beiträgt. Ein zügiger Verkehrsfluss ist hier möglich und gewünscht, so wie auch auf der Seelenbinderstraße und auf der Teichmannstraße, wo Tempo 60 gilt. Außerdem grenzt die Straße weder an eine besonders zu schützende Einrichtung, noch ist sie ein Unfallschwerpunkt. Die Verkehrsbehörde blieb jedoch bei ihrer Anordnung.

Im Auftrag von Lesern, die den Grund dieser Tempodrosselung ebenfalls nicht nachvollziehen konnten, hat diese Zeitung Anfang November eine Presseanfrage an die Stadtverwaltung gestellt und eine Stellungnahme verlangt. Die zuständige Amtsleiterin Heike Voigt räumte vier Wochen später ein, dass es keine Gründe dafür gab, die Temporegelung zu verändern. "Da ist wohl etwas durcheinander geraten", entschuldigte sie den Vorfall und versprach: "Die verkehrsrechtliche Anordnung, die die alte Höchstgeschwindigkeit wiederherstellt, ist bereits auf dem Weg. Wir werden voraussichtlich in der nächsten Woche die alte Beschilderung wieder anbringen", so Heike Voigt.

Damit räumte die Amtsleiterin einen Fehler ein, stellte sich aber schützend vor den Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde, der sich hartnäckig geweigert hatte, die alte Regelung beizubehalten. Geprüft werden soll nun auch, ob die Tempo-30-Regelung am Kreisverkehr noch Sinn macht.