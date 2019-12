Baustellenführung: Die Bürger gehen in das neue Rathaus in Bernau hinein. Das Gebäude wird nächstes Jahr fertig. © Foto: Sergej Scheibe

Amy Walker

Bernau (MOZ) Kein reines Verwaltungsgebäude wird es werden: Bernaus neues Rathaus ist vielseitig. Ein Kultursaal, Veranstaltungsraum, Café mit Dachterrasse und Aussichtsplattform – all das wird es bieten. Bei frostigen 0 Grad stehen die Menschen um 12.30 Uhr Schlange vor dem Pavillon, an dem die Führungen durch die Baustelle starten. Eigentlich beginnt der erste Rundgang erst um 13 Uhr, doch dadurch, dass immer Menschen eintreffen, wird entschieden, schon früher zu starten. Die Bernauer sind eben sehr interessiert, sie wollen ganz genau wissen, was dieses 20-Millionen-Euro-Projekt ihnen am Ende geben wird.

Zum Glück wird das neue Rathaus während der Führung beheizt, für die Gäste eine Erleichterung. "Hier ist überall Fußbodenheizung. Der ist jetzt an, damit der Estrich trocknet", erklärt Bürgermeister André Stahl, der den Rundgang leitet. Im Sommer wird es aber nur eine Belüftungsanlage geben, keine Klimaanlagen. "Die halten wir nicht für nachhaltig oder gesundheitsfördernd", so Stahl.

Bei der Aushebung der Baugrube für das neue Rathaus wurde ein Holzbrunnen aus der Gründungszeit der Stadt gefunden. Dieser etwa 800 Jahre alte Brunnen wird im Foyer des neuen Rathauses in einer beleuchteten Vitrine ausgestellt werden, erzählt der Bürgermeister. "Wir finden es sehr passend, genau an der Stelle an der die Stadt ihre Ursprünge hat, diesen Brunnen zu zeigen." Außerdem wird im Bürgersaal im zweiten Geschoss das sogenannte Rosentor aufgebaut werden, das bisher im Turm der Kirche stand. "Damit haben wir in diesem Haus Altes und Neues zusammengeführt, um sich so an das alte Bernau zu erinnern", so Stahl.

Im vierten Geschoss ist von den Gästen aus allen Ecken ein "Oh, wie schön!" und "Das sind ja mal tolle Arbeitsplätze" zu hören. Hier oben ist der Blick über die Stadt und auf die Marienkirche besonders eindrucksvoll. Hier wird selbstverständlich auch das Büro des Bürgermeisters sein, versteht sich. Daneben befinden sich ein Besprechungsraum und ein Sekretariat. "Ich finde persönlich, dass der Beratungsraum der Schönste ist, durch die Übersicht auf die Kirche", erzählt Stahl. Hier ist zu erkennen, wie hell die Arbeitsräume wirklich sind, obwohl die Fenster von außen so schmal aussehen.

Eröffnung vor dem BER

Leider war es nicht möglich, auf die Aussichtsplattform im sechsten Stock zu gehen. Doch die Gäste lassen sich mit dem Gang auf die Dachterrasse vertrösten. Von dort hat man auch einen Ausblick auf die Kirche und den Marktplatz. Und auf den großen, leuchtenden Weihnachtsstern, der von der obersten Plattform hängt. "Das finde ich so schön, auch dass er die ganze Nacht über der Stadt leuchtet", sagt dazu eine Besucherin. In den Fenstern hängen auch kleine Weihnachtssterne, die das Bauwerk mit der grauen Fassade – die übrigens laut Bürgermeister in einem "fröhlichen grau" verputzt ist – fast einladend wirken lassen. Zum Abschluss das Wichtigste: Wann ist es fertig? "Wir wollen im zweiten Halbjahr 2020 umziehen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass wir vor dem BER fertig sind", sagt André Stahl.