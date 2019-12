Cornelia Link-Adam

Alt Mahlisch (MOZ) "Hier muss endlich was gemacht werden", schimpft Thomas Eckert. Der Ortsvorsteher von Alt Mahlisch steht am Ortsrand des kleinen Dorfes und blickt zur Straßenlaterne. Die ist seit Monaten dunkel. "Hier gibt es sieben Grundstücke rund um Hausnummer 1, wachsen acht Kinder auf und kommen weitere auch noch auf dem Weg zum Bus lang." Die gut befahrbare Straße von Libbenichen kommend lade förmlich dazu ein, mit mehr als Tempo 50 ins Dorf hineinzurollen. Und genau an diesem großen Platz ohne Fußwege kommen zudem die Autos vom Weg aus Lietzen angebraust. Und alle Fahrer sehen die Grundstücke erst spät, da der Dorfeingang dunkel ist.

Amt verweist auf Elektriker

"Bis Januar ging die Laterne noch, im Februar hat sie ein letztes Mal an einigen Abenden geflackert und dann war es vorbei", fügt Erhard Pleines an. Der Senior hat vom gegenüberliegenden Grundstück die Straßenlaterne genau im Blick. Mit seiner Ehefrau Lotte ärgert auch er sich, dass das Licht nicht mehr funktioniert. Die nächste Lampe leuchtet 200 Meter weiter. Erst 2011 wurden die Laternen neu aufgestellt – bezahlt auch durch die Anlieger. Und als Ortsvorsteher Eckert die MOZ zum Termin traf, kamen spontan weitere Anlieger vorbei. Tenor aller: Diese Laterne muss endlich wieder leuchten.

"Wir haben das Thema seit März jedes Mal in der Gemeindevertretung angesprochen", erinnert sich Eckert. Auch Eltern hätten wegen der Reparatur mehrfach in der Amtsverwaltung von Seelow-Land nachgefragt. Dort gab es laut Eckert immer wieder die gleiche Antwort: Der Auftrag sei seit März ausgelöst, man sei nicht mehr zuständig. Das ärgert die Alt Mahlischer. "Gerade jetzt, wo es früh und abends dunkel ist, muss doch die Sicherheit gewährleistet sein. Zur Not muss man halt eine zweite Lampe hinstellen", so Eckert.

Am Donnerstagabend berichteten Abgeordnete aus den Nachbardörfern Carzig und Niederjesar von neun defekten Laternen, auch die in Alt Mahlisch geht noch immer nicht. Thomas Eckert berichtete, er habe vom beauftragten Elektriker erfahren, dass er die Reparatur nicht schaffen wird. "Dann müssen wir uns halt eine andere Firma suchen", sagte Bürgermeister Jörg Henschke. Die Amtsverwaltung soll nun prüfen, ob diese nicht sogar aus dem nahen Polen kommen kann.