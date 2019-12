Roland Becker&MOZ

Hennigsdorf Als im Stadtparlament am Mittwoch über den AfD-Antrag diskutiert wurde, Zuschüsse für die städtische Projektgesellschaft PuR zu kürzen, beteiligte sich daran auch der zur SPD-Fraktion gehörende Steffen Leber. Er argumentierte gegen die Kürzung und stimmte gegen den Antrag. So sagte Leber, dass eine Kürzung "sehr irritierend, wenn nicht falsch wäre". Die PuR setze sich für soziale Projekte ein, "von denen auch ein Teil ihrer Wählerschaft partizipiert", bekam die AfD-Fraktion von ihm zu hören. Leber ist bei der PuR als Koordinator angestellt und verantwortet viele dieser Projekte, darunter den Zirkus Zideka und das Behindertensportfest. Gegenüber dieser Zeitung räumte er ein, dass seine Äußerungen "einen gewissen Beigeschmack" haben könnten. Er habe aber nach seiner Wahl vom Rathaus prüfen lassen, ob er bei die PuR betreffenden Themen befangen sei. Das habe man verneint. Die Kommunalaufsicht sieht das anders. Laut Kreissprecherin Irina Schmidt bestehe Befangenheit, wenn ein Abgeordneter in einen Interessenkonflikt kommen kann. Das sei der Fall, wenn dieser bei einer Firma beschäftigt ist, der durch die Abstimmung Vor- oder Nachteile entstehen. Der Abgeordnete müsse von sich aus auf die Befangenheit hinweisen.