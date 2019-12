Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Das Jahr 2019 war auch im Amt Barnim-Oderbruch ein besonderes.bat Amtsdirektor Karsten Birkholz, seit elf Jahren auf dem Chefsessel, um ein Resümee. Und einen Ausblick auf das bevorstehende Jahr 2020.

Herr Birkholz, wie bewerten Sie das zurückliegende Jahr für das Amt und seine sechs Mitgliedsgemeinden?

Es wieder voller Ereignisse. Es gibt viel Positives und Interessantes zu berichten: So wurde die Fassade am Oberschulteil des Schulzentrums in Neutrebbin künstlerisch gestaltet und die Heizungsanlage in der Grundschule Altreetz erneuert. Die Neutrebbiner freuen sich darüber, dass die schadhafte Ortsdurchfahrt Stück für Stück besser wird – die Bahnhofstraße ist nicht mehr wiederzuerkennen. Auch die Ortsdurchfahrt in Neulietzegöricke sieht toll aus. Allerdings lädt sie nun auch zum viel zu schnellen Fahren ein. Apropos Neulietzegöricke: Anfang des Jahres konnte sich die Feuerwehr über einen neuen Mannschaftstransportwagen freuen, den wir dort in Dienst stellten. Und für die Freiwillige Feuerwehr Altreetz, ist ein neues Tanklöschfahrzeug beschafft worden. Seit Jahren erstmalig wieder kamen alle unsere Gemeinden ohne Haushaltssicherungskonzept aus, konnten also ihre Haushalte ausgleichen. Für die im Mai neugewählten Vertretungen ist das natürlich eine sehr gute Arbeitsgrundlage, die von den alten Gemeinderäten hinterlassen wurde.

Wo lagen weitere Meilensteine?

Bemerkbar machten sich aber nicht nur die Kommunalwahlen, sondern auch die Landtagswahlen im September 2019. Im Vorgriff gab es noch viele Änderungen wie veränderte Betreuungsschlüssel im Kita-Bereich oder aber die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Zudem gab es Diskussionen im Zusammenhang zur Klimapolitik. Ich erinnere hier an die Photovoltaik-Diskussionen und die Überlegungen zu einem Wasserstoffkraftwerk im Bereich von Harnekop. Hier wurde eigens eine Einwohnerversammlung durchgeführt. Auch gab es einen großen Meinungsaustausch zu dem Bebauungsplan einer Biogasanlage in Mädewitz. Die Planungen sind zwar schon alt, der Investor wollte sie aber noch einmal erneuern. Spannend war selbstverständlich auch, wie zügig und einmütig sich zur Reaktivierung der ehemaligen Wriezener Bahn verständigt werden konnte. Ich hoffe, dass wir mit allen beteiligten Städten und Gemeinden dieses Thema in den nächsten Jahren zum Erfolg führen können. Es wäre eine tolle Sache, wieder mit dem Zug von Wriezen über Schulzendorf, Sternebeck, Leuenberg und Tiefensee weiter in Richtung Berlin fahren zu können.

Vor welchen Herausforderungen steht das Amt im kommenden Jahr?

Die Arbeit im Amt und in den Gemeinden ist vielschichtiger geworden. Die Gemeindevertretungen werden auch in den nächsten Jahren immer wieder Anfragen und Beschlussvorlagen erhalten, die mit großen Maßnahmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien oder beispielsweise mit Straßenbauvorhaben zu tun haben. Gleich mehrere Gemeinden haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt, wie die Errichtung oder Übernahme von Dorfgemeinschaftshäusern. Spannend wird es aber auch für die Freiwilligen Feuerwehren: Der Gefahrenabwehrbedarfsplan wird vorliegen. Die Kameraden sowie der Amtsausschuss sollen damit eine Arbeitsgrundlage für die künftige Aufstellung der Feuerwehr und deren Bedarf haben. Dieser Plan bildet dann wieder die Arbeitsgrundlage für mehrere Jahre. Eine große Herausforderung wird auch sein, überhaupt Firmen für alle unsere Maßnahmen und Investitionen zu finden. So hatten wir zurückliegend das Problem, dass sich auf manche Ausschreibungen überhaupt keine Firmen mehr meldeten. Für den Schulhof des Neutrebbiner Grundschulteils fanden wir keine Baufirma. Das wird hoffentlich nicht erneut passieren. Zudem werden wir mit der Brücke Bienenwerder hoffentlich wieder ein Stück weiter kommen. Die Begutachtung im Jahr 2019 war durchaus sinnvoll – die Brücke ist in einem Zustand, in dem sich der Erhalt noch lohnt.

Welche Projekte wird das Amt 2020 noch angehen?

Die Kita Bliesdorf soll weiterhin ausgebaut werden. In 2019 traten wir diesbezüglich auf der Stelle, da uns die erwarteten Fördermittel leider nicht zur Verfügung standen. Für die Freiwillige Feuerwehr wurde ein Gerätewagen Logistik bestellt, der eventuell noch 2020 kommt. Die Herstellung dieser Fahrzeuge dauert jedoch immer etwas länger, sodass wir frühestens zum Jahresende damit rechnen können. Zudem haben wir für sämtliche Schulhöfe Fördermittel erhalten und kommen auch beim Digitalpakt zum Zuge. Unsere Schulen sollen also noch besser aussehen, die Technik soll moderner werden.