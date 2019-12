Gerrit Freitag

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit Stollengebäck für alle, traditionsgemäß aus dem Fürstenberger Backhaus, startete der Fürstenberger Weihnachtsmarkt am Freitagnachmittag in das dritte Adventswochenende. Den kulturellen Auftakt gaben die Schülerinnen und Schüler der Goethe-Grundschule. Eine kleine Märchenweltinszenierung erwartet die Besucher bis Sonntag auf dem dem Marktplatz im Ortsteil Fürstenberg. Wie in den vergangenen Jahren hat die Bürgervereinigung Fürstenberg den Markt mit regionalen Händlern organisiert. Jeweils ab 12 Uhr ist der Weihnachtsmarkt am Sonnabend bis 20 Uhr und am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet. Das Bühnenprogramm beginnt am Sonnabend ab 14.30 Uhr, am Sonntag ab 14.15 Uhr. Text