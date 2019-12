Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Der vorletzte Spieltag hat die meisten Anhänger des auf Landesebene spielenden Eisenhüttenstädter Trios versöhnlicher gestimmt. Während der zum Hinrunden-Abschluss spielfreie Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt weiter abgeschlagen am Tabellenende der Süd-Staffel steht, belegen nach ihren Siegen vor Wochenfrist sowohl Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt als auch Landesklasse-Vertreter Müllroser SV als jeweils 14. Nicht­abstiegsränge. Diese wollen beide auch bis zum Rückrundenbeginn behaupten.

Die Vorzeichen dafür sind nicht schlecht. Sowohl die Eisenhüttenstädter als auch die Müllroser haben am Sonnabend jeweils ab 13 Uhr Heimvorteil, die jeweiligen Kontrahenten belegen Mittelfeldränge. Elfter ist der Oranienburger FC Eintracht. Dennoch hat der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt vor diesem Kontrahenten höchsten Respekt. "Sicherlich sind die Oranienburger in dieser Saison hinter den Erwartungen geblieben. Da spielt wohl viel Verletzungspech die Rolle. Doch zuletzt haben sie recht stabil gespielt, ihr Trainer Nico Thomaschewski kennt unsere Spieler sehr gut. Gerade gegen uns wird er viel rausholen wollen."

Allerdings setzt Schmidt auf das gestiegene Selbstvertrauen durch das nach seiner Meinung völlig verdiente vorwöchentliche 1:0 beim hochfavorisierten 1. FC Frankfurt. "Ein paar Spieler haben zwar Blessuren aus dem Frankfurter Spiel mitgenommen, doch das sollte bis zum Spiel behoben sein. Außer dem Gelb-Rot-gesperrten Johann Krüger und dem Gelb-gesperrten Christoph Krüger stehen alle zur Verfügung. Für die beiden Defensivspieler könnten unter anderem Lukas Szywala, Christoph Nickel und David Steinbeiß nachrücken."

Zwei Ligen tiefer will der Müllroser SV in seinem dritten Heimspiel in Folge nach dem 2:1 gegen den Aufsteiger SG Müncheberg nachlegen. Mit dem FC Viktoria Jüterbog stellt sich bei den Schlaubetalern am Sonnabend ein weiterer Aufsteiger vor. "Zwei Siege in Folge würden uns in der Vorbereitung auf die Rückrunde sehr helfen. Allerdings ist die Landesklasse Ost verrückt. Hier gibt es keine Übermannschaft wie im Vorjahr mit dem FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf, jeder kann jeden schlagen. So ist mit allem zu rechnen. Wir werden ähnlich wie in der Vorwoche gegen die SG Müncheberg herangehen", erklärt MSV-Trainer Dirk Herrgoß.

Zwei Ü-35-Spieler helfen aus

Das heißt für die Zuschauer, dass sie wahrscheinlich eine feldüberlegene Gäste-Mannschaft erleben könnten. Krankheitsbedingt werden den Schlaubetalern Adolf Kampioni und Eric Sellin fehlen. Oliver Seifert ist Gelb-gesperrt. So wie gegen Müncheberg werden die beiden Ü-35-Spieler Björn Koch und Tino Heering aushelfen. Heering hatte in der Vorwoche einen Treffer vorbereitet.