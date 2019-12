Kerstin Bechly

Frankfurt Der ehemalige Handball-Nationalspieler Hans-Joachim Engel begann bei Lokomotive Halberstadt. Beendet hat er seine Karriere gut 20 Jahre später 1982 beim ASK Vorwärts Frankfurt. Am 18. Dezember ist der 71-Jährige Gast beim 9. MittwochsTalk im Kiez ab 18 Uhr im Nachbarschaftstreff Gute Stube im Pablo-Neruda-Block 2.

Hans Engel schaffte es 1968 in die erste Mannschaft des Berliner Armee-Sport-Klubs (ASK). Seit dem Wechsel des Vereins ein Jahr später an die Oder war Engel Frankfurter – und erzielte dort seine größten Erfolge. Er war 1974 und 1975 DDR-Meister sowie 1975 Europapokalgewinner der Landesmeister. Der wurfgewaltige Rechtshänder brachte es auf 156 Länderspiele, erzielte 230 Tore. Mit der DDR-Auswahl feierte er 1974 den Vize-Weltmeistertitel, war mit ihr 1978 WM-Dritter.

Mit dem Namen Engel ist ein gar nicht engelhafter Moment verbunden: Beim Olympia-Qualifikationsspiel zwischen der DDR und der BRD am 6. März 1976 in Karl-Marx-Stadt verwarf er beim Spielstand von 11:8 unmittelbar vor Spielende einen Siebenmeter. Der Treffer hätte gereicht, um nach dem Hinspiel (14:17) sich für Olympia 1976 zu qualifizieren.

Nach seiner aktiven Zeit war Hans Engel Mannschaftsleiter. Als nach der Wende die NVA abgewickelt wurde, entschied sich der Oberstleutnant gegen die Bundeswehr und eröffnete ein Sportgeschäft in Frankfurt, das er bis vor einigen Jahren betrieb. Engel, der bis 2010 vier Jahre Vizepräsident des Stadtsportbundes war, gehört seit einigen Jahren beim Handball Sport Verein zum festen Trainerstamm. Er betreut die weibliche E-Jugend.