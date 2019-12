Hans Eberhard, Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Zum Halbserien-Kehraus in den Fußball-Liga können fünf der sechs Frankfurt-Vertreter von der Kreisoberliga bis zur Brandenburgliga mit ihrer Zwischenbilanz nicht zufrieden sein. Der 1. FCF könnte am Schlusstag ohne eigenes Zutun noch auf den 7. Platz der Brandenburgliga abrutschen. Landesklasse-Dauergast Blau-Weiss Markendorf kommt mit personellen Engpässen den Abstiegsrängen näher. Noch größer sind die Nöte des FC Union Frankfurt, der am Sonnabend Union Booßen zum Stadtduell in der Kreisoberliga empfängt. Während sich der 1. FCF II mehr ausgerechnet hatte, sieht sich lediglich der personell aufgerüstete Aufsteiger Lok Frankfurt als guter Sechster im Soll. Anpfiff für die 15. Runde ist am Sonnabend jeweils um 13 Uhr.

In den vergangenen Spielzeiten hatte Markendorf (13./15) zur Halbzeit 22 Punkte auf dem Konto. Davon ist er nach sechs sieglosen Vergleichen (zuletzt 3:6 gegen Bestensee) weit entfernt. Wegen der vielen Langzeitverletzten und Kranken musste man viel improvisieren, kann auch diesmal bei der SG Bruchmühle (7./21) nur einen Rumpf-Mix aus Ü 35 und jungen Wilden auf‘s Feld schicken. Maciej Lowicki ist nach der 5. Gelben Karte gesperrt. Nur Ceyhan Güleryücz und Piotr Dmuchowski absolvierten alle 14 Partien. "Dennoch herrscht keine Unruhe im Verein", urteilt Denny Danowski. "Zur Rückrunde mit zwei Neuen sind wir personell besser dran, kommen auch Stützen wie Torjäger Michael Lange nach erfolgreicher Knie-OP und Patryk Nowaczewski zurück", so der Trainer.

"Das wird ein intensives Kampfspiel gegen den Abstieg, eine Partie auf Biegen und Brechen", erwartet Frankfurts Union-Coach Nico Gärtner im Vergleich mit Booßen (14./12). Beide waren wegen fehlender Schiedsrichter mit jeweils drei Minuspunkten gestartet. Der Ausgang des Duells scheint weitgehend offen. "Wer den größeren Willen zeigt, gewinnt", ist Gärtner überzeugt. Die Gastgeber (15./5) sehen sich nach der 0:8-Klatsche in Storkow noch mehr an die Wand gedrückt. "Wenn wir verlieren, wird der Abstand noch größer. Unsere Personaldecke ist nach dem Aderlass im Sommer noch dünner geworden. Doch wir geben nicht auf, melden die Mannschaft nicht ab. Ein Sieg im Derby wäre ganz wichtig für die Moral." In der Hoffnung auf Unterstützung hat der FC Union schon die Fühler in Richtung FCF II und USC Viadrina ausgestreckt.

Bei Booßen geht man nach dem glücklichen 3:2-Erfolg in der Vorwoche gegen Schlusslicht MTV Altlandsberg respektvoll in das Stadt-Derby. "Das wird eine schwierige Nummer, in so einem Spiel ist immer Feuer drin. Union hat eine sehr junge Mannschaft mit schnellen Spielern. Wir sind relativ alt und müssen aufpassen, dass wir kompakt stehen", sagt Booßens Trainer Frank Gohl. Auch sein mit zehn Treffern bester Torschütze Miro Dorenburg warnt: "Beide Mannschaften spielen gegen den Abstieg, das wird ein hitziges und umkämpftes Spiel. Aber wir wollen gewinnen und im Frankfurter Fußball die Nummer 3 werden", erklärt der Angreifer.

FC Lok empfängt Spitzenreiter

Dies ist momentan Lok Frankfurt (6./22), der nach Verstärkungen vor allem vom FC Union und aus Markendorf aus dem Vollen schöpfen kann. Beim bestplatzierten Aufsteiger freut man sich auf das Heimspiel gegen den allein ungeschlagenen FC Neuenhagen (1./34). "Unser Jung-Team war bisher immer auf Augenhöhe, und das erwarte ich auch jetzt", zeigt sich Alexander Mikulin selbstbewusst. "Wir sind gut drauf und wollen bei unserer anschließenden Weihnachtsfeier keine schlechte Laune haben", so der Trainer nach dem 2:0 in Wriezen (der sechste Sieg bei vier Unentschieden) und vor der Partie gegen den Spitzenreiter. Der hat mit Arthur Tabler (31) einen richtigen Vollstrecker in seinen Reihen: 16 Treffer in 14 Einsätzen.

"Unser gutes Training stand zuletzt immer im Gegensatz zu den personell dünnen Aufgeboten ohne richtigen Torhüter, da waren wir zu instabil", wertet Klaus Herpel für seinen 1. FCF II (4./27). "Diesmal können wir auf Marvin Benno Lähne als Schlussmann zurückgreifen", atmet der Coach auf. Die Frankfurter müssen beim VfB Steinhöfel (12./15) auf Kunstrasen ran. "Das kommt uns gelegen." Allerdings konnte die Reserve von vier Vergleichen in Steinhöfel bislang nur eines gewinnen: 7:2 im Oktober 2017. Zurück gemeldet beim Club hat sich mittlerweile der 33-jährige Florian Krause-Hein (vorher Markendorf und Groß Lindow), der seine Polizeiausbildung abgeschlossen hat.