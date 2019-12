MOZ

Bernau (MOZ) Noch Unbekannte haben sich an drei Getränkeautomaten im Eingangsbereich einer Schule in der Hans-Wittwer-Straße zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Donnerstag erfuhr, wurden die Geräte aufgebrochen und darin befindliche Lebensmittel sowie Getränke und Bargeld gestohlen. Der für die Automaten zuständigen Firma entstand ein Schaden von rund 500 Euro.