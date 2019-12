Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) (MOZ) Diesen Brief schreibt wohl jedes Kind gerne: den Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Der lebt natürlich in Himmelpfort, in Nord-Brandenburg. Zumindest gibt es dort eine Weihnachtspostfiliale, seit vor 35 Jahren zwei Kinder Briefe an den Weihnachtsmann nach Himmelpfort schickten. Eine Postmitarbeiterin antwortete den beiden, woraufhin jedes Jahr mehr Wunschzettel in Himmelpfort eintrafen. 1995 engagierte die Deutsche Post erstmals zwei "Weihnachtsmannhelfer" – inzwischen sind es über zwanzig. 2018 beantworteten sie bis Heilig Abend rund 277 200 Briefe.

Wunschzettel, die bis Sonntag, 15. Dezember, eintreffen, werden noch vor Weihnachten beantwortet. Die Briefe können auch persönlich vorbeigebracht werden, in der Klosterstraße 23 in Himmelpfort. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag, 9.30-13 Uhr/13.30-17 Uhr, Samstag und Sonntag 11-13 Uhr/13.30-17 Uhr und an Heiligabend 9-11 Uhr. Wer den Wunschzettel noch mit der Post schicken möchte, adressiert ihn: An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort.

Damit die eigene Weihnachtspost bis zum Heiligen Abend sicher ankommt, sollten folgende Einliefertermine der Post beachtet werden: Nationale Briefe: 21.12.; Internationale Briefe: 16.12. (innerhalb Europas); Nationale Päckchen/Pakete: 20.12. (21.12. in ausgewählten Postbank-Filialen). Internationale Pakete und Briefe ins außereuropäische Ausland sollten schon versendet sein.