Matthias Wagner

Eberswalde Manchmal schließen sich Kreise, und alles kehrt wieder an den Ursprung zurück. Ein bisschen so geschehen ist das auch in der alten Ofenfabrik in der Friedrich-Engels-Straße 14, wo man heute das Weinkontor von Ulrich und Gabi Maaß findet. Dieses Türchen soll heute geöffnet werden.

"Das Gebäude ist seit mehr als hundert Jahren in Familienbesitz", erzählt Ulrich Maaß. Das Vorderhaus wurde 1896 errichtet, die Ofenfabrik geht noch weiter in der Geschichte zurück.

Großvater Karl Schubert hat das Gewerbe Anfang der siebziger Jahre abgemeldet, die letzten Steine für den Ofenbau wurden allerdings bereits in den fünfziger Jahren gebrannt, weiß Ulrich Maaß zu berichten, der das Haus von seiner Mutter übernahm.

Nach der Wende zog es ihn und seine Frau zurück nach Eberswalde, wo im Jahre 1999 im Haus der Familie das Weinkontor eröffnet wurde. Der sinnliche Rebsaft habe ihn schon immer fasziniert, verrät Ulrich Maaß. Wein war und ist Begleiter vieler geschichtlicher und vor allem auch religiöser Geschehnisse. Und nicht zuletzt übten seine fast unendlich erscheinenden Geschmacksnuancen eine hohe Anziehungskraft aus, so der Händler.

Gut strukturiert sei ein Wein, wenn man keinerlei alkoholischen Geschmack herausschmecken könne, beschreibt Ulrich Maaß. Alle Geschmackskomponenten sollten gut eingebunden sein und ein möglichst harmonisches Ganzes ergeben. Was nun wer mag, ist so vielfältig, wie das Leben selbst. Generell möge man heute etwas hochprozentigere Weine, resümiert der Weinhändler. Außerdem sei Weißwein seit einiger Zeit im Kommen.

Regelmäßig Weinseminare

Doch auch über die Belange des Weinkontors hinaus bringen sich Gaby und Ulrich Maaß ins Eberswalder Leben ein. So findet seit vielen Jahren eine Weinverkostung mit musikalischer Umrahmung auf dem Turm der Maria-Magdalenen-Kirche statt. Die Idee dazu stammt von Pfarrer Hanns-Peter Giering. Nach einer Pause in diesem Jahr findet die Veranstaltung im kommenden Jahr wieder statt, stellt Ulrich Maaß in Aussicht.

Darüber hinaus bietet das Kontor in regelmäßigen Abständen Weinseminare an. In Gruppen von sechs bis acht Personen widmen sich die Genießer den edlen Tropfen, verkosten bei anregenden Gesprächen mit Gleichgesinnten. Zweimal war der Innenhof des Kontors Austragungsort für den Weihnachtsmarkt des Kunstvereines "Die Mühle".

Man findet das Paar auch regelmäßig auf dem Krippenmarkt der Stadtkirchengemeinde Anfang Dezember.