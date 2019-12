Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Es kann gar nicht oft genug vor der Gefahr gewarnt werden, die von Adventsgestecken und Tannenbäumen ausgehen, die mit echten Kerzen geschmückt sind", sagt Grünheides Gemeindebrandmeister Norman Elsner. Wenn lange nichts passiert ist, führe das zu einer trügerischen Sicherheit. Deshalb hat er am Grünheider Feuerwehrdepot zu einem kleinen Experiment eingeladen.

Auf feuerfesten Blechen liegen zwei Adventskränze bereit. Der linke ist mittlerweile, in der zweite Vorweihnachtwoche, schon recht trocken. "Bis Heiligabend wird der Zustand in der warmen Stube noch extremer", mahnt Elsner. Rechts liegt ein Gebinde mit leicht feuchtem Grün. Nur kurz hält er ein Feuerzeug an die linken Tannenzweige, es knistert und flugs verbreitet sich das Feuer im Geäst, schießen hohe Flammen empor. Das Gebinde brennt lichterloh.

Sein feuchtes Pendant tut sich schwerer. Aber auch es fängt Feuer, Flammen züngeln. Jedoch lassen die sich mit dem Pulverlöscher leicht ersticken. Wiederum nebenan dauert das etwas länger. Und das Löschmittel hat sich dabei weitflächig auf dem und um das Versuchsobjekt verteilt.

Wer auf natürliche Kerzen nicht verzichten will, der darf diese nie unbeaufsichtigt abbrennen lassen, lautet die Grundregel. Zudem sollte das Gebinde auf einer feuerfesten Unterlage stehen, die Kerzen fest verankert sein, damit sie nicht umfallen können. "Auf Wunderkerzen ist absolut zu verzichten", sagt Elsner. Das Gesteck mit Wasser zu benetzen, bietet nur einen mäßigen Schutz. Ist das Grün trocken, sind in den Nadeln nur noch die ätherischen Öle vorhanden, die wie Zunder brennen. "Kommt es also zum Brand, kann natürlich versucht werden, mit einem Feuerlöscher einzuschreiten. Jedoch sollte auch die Feuerwehr über 112 alarmiert werden", erklärt Elsner. Es sei schwer einzuschätzen, ob der eigene Löschversuch glückt. Es sei immer zu beden­ken, dass schon geringe Mengen Rauchgas gesundheitsge­­fährdend sind. "Also Fenster zu, raus aus dem Zimmer, Tür zu und auf die Einsatzkräfte warten. Das Leben geht vor."