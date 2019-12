Die Planung für 2020 steht: Maik Mende am Freitag am Weihnachtsmarkt-Stand der "Kulturschmiede" am Gemeindezentrum. © Foto: Dietmar Puttins

Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Wer an diesem Sonnabend, ab 14 Uhr, den Weihnachtsmarkt am Gemeindezentrum in Brieskow-Finkenheerd besucht, trifft auch auf die Macher des 2015 gegründeten Vereins "Kulturschmiede Brieskow-Finkenheerd". Ob Maibaumfest, Seifenkisten-Rennen, Trödelmarkt oder Drachenfest: Das Engagement seiner 24 Mitglieder für Events wie diese hat das gesellschaftliche Leben im Ort bereichert. "Wir wollten damals ein bisschen Schwung nach Finkenheerd bringen", sagt Maik Mende (43), Gründungsmitglied und Vorsitzender. Mit ihm bilden Frank Richter (2. Vorsitzender), Ivo Kiesewetter, Andreas Renner, Steffi Klatt und Caroline Jurk den Vorstand.

"Ab 2010/11 waren zwei Seifenkistenrennen im Ort ausgetragen worden. Danach war erst einmal Schluss", erinnert sich Maik Mende, wie alles begann. Er traf sich mit den damaligen Organisatoren Frank Richter, Mario Krwaczyk und Thomas Reincke. Ein drittes Rennen wurde realisiert und dann hoben sie gemeinsam mit anderen Bürgern den Verein aus der Taufe.

"Als erstes etablierten wir das Maibaumfest", erzählt Maik Mende. Gefeiert wird es immer am 1. Mai auf der Festplatzfläche am Kreisverkehr zwischen Karl-Marx- und Ernst-Thälmann-Straße. Bis heute hat sich diese Festivität mit bis zu 800 Besuchern zu eine der größeren im Amtsbereich entwickelt. "Nächstes Jahr wird die Blasmusik-Band ,Jochens Jungs‘ für gute Laune sorgen", kündigt der Vereinsvorsitzende an. Mit von der Partie ist ferner der frühere BB-Moderator Joel Heilmann, der auch einen Auftritt des Finkenheerder Fastnachtsclubs ankündigen kann.

Maik Mende hat alle Termine parat: Vom 19. bis 21. Juni 2020 sind die Kulturschmiede und andere Vereine die Organisatoren des ersten Sommerfestes der Gemeinde. Es wird die zentrale Veranstaltung zum 666-jährigen Jubiläum Brieskow-Finkenheerds.

Am 15. August 2020 ist das Seifenkisten-Rennen angesagt. Start der Rallye mit ihren tollkühnen Fahrern ist immer an der Brücke, die an der Bahnhofsstraße die B 112 und die Eisenbahngleise quert. Das Ziel ist die Kita "Brieskower Knirpse" an der Karl-Marx-Straße 31.

Am 19. September 2020 findet der dritte Trödelmarkt und am 10. Oktober 2020 das Drachenfest auf dem Sportplatz nahe der Bahnhofstraße statt. Am 21. November folgt die Tanzveranstaltung "F-Beat" in der Turnhalle.

Alle Firmen im Ort unterstützen die "Kulturschmiede"-Mitstreiter. Solche, wie etwa Bley-Bedachungen, die Jarsch-Maschinenvermietung, Kosse-Montagen und Steckel u. Heidrich HS-Bau, helfen mit Technik oder Materialien.

Viele Ideen und zu wenig Zeit

Was wünscht sich Maik Mende für die Zukunft? "Dass vielleicht noch ein paar Leute aus dem Ort bei uns in den Verein eintreten", erwidert er. "Wir haben nicht alle immer Zeit. Unsere vielen Ideen, seien es ein Senioren-Café, Senioren-Tanz, ein Kinoabend oder eine Buchlesung, sind deshalb nicht umsetzbar. Er dankt allen "Kulturschmiede"-Mitgliedern für ihren Einsatz. Maik Mende: "Wir sind ein gutes Team und entscheiden fast alles gemeinsam. Darauf bin ich stolz."