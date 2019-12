Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Mehrere Monate haben die Beeskower Stadtverordneten eine Prioritätenliste für den Straßenausbau und die -sanierung in der Stadt diskutiert. Es gab Vorschläge der Verwaltung und Forderungen aus den Fraktionen. Am Dienstag soll nun ein im Hauptausschuss vorabgestimmtes Papier endgültig beschlossen werden. Sechs Straßen stehen demnach mit dem Status "dringender Handlungsbedarf" auf der Liste der auszubauenden Straßen, ohne dass die Anlieger dafür Beiträge zahlen müssen. Ganz vorn dabei ist der Kurze Weg. Danach folgen zwei Stichstraßen, die zur Gartenstraße gehören, zunächst der Abschnitt in Richtung Spreepark, dann der Bereich entlang der Alten Friedhofsmauer. Auf Platz vier führt die Liste den Kiefernweg, dann rund 200 Meter der Fürstenwalder Straße vor der Zufahrt nach Neuendorf und schließlich die Ortslage Radinkendorf. Zehn weitere Straßenabschnitte werden im mittleren bzw. weiteren Handlungsbedarf eingeordnet.

Vier Straßen sollen auf Grundlage des Baugesetzbuches ausgebaut werden. Dort wird davon ausgegangen, dass es sich um eine erstmalige Erschließung handelt. Deshalb werden weiterhin Anliegerbeiträge fällig. Dringenden Erschließungsbedarf sieht die Stadt demnach auch in Radinkendorf, in Teilen der Goethestraße (zwischen Rouanetstraße und Wiesenring), im Grünen Weg und vor den Reihenhäusern im Luchweg.

Im Hauptausschuss stand auf Platz drei der Liste noch eine Straßenbeleuchtung in der Straße "Zur alten Spree" von der Lübbener Chaussee bis zum Wendehammer. Bürgermeister Frank Steffen hatte erklärt, dass diese Maßnahme auf Anfrage einer Anwohnerin aufgenommen wurde. Christian Wernicke (BOB) forderte die Streichung des Vorhabens von der Prioritätenliste. Er wisse von der betroffenen Anwohnerin persönlich, dass sie kein Interesse an dem Bau der Straßenbeleuchtung habe, sagte er. Wernicke erklärte in diesem Zusammenhang, dass auch er dort lebe. Der Hauptausschuss stimmte am Ende auf Empfehlung der Verwaltung für die Streichung. Frank Steffen wies zuvor darauf hin, dass das Thema Straßenbeleuchtung für diesen Bereich damit dann aber auch für die nächsten Jahre vom Tisch sei.

Sicherheitsgefühl stärken

Allerdings wird man sehen, ob dies eine gute Entscheidung ist. Denn die Straße ist durchaus mehr als eine reine Anliegerstraße. Vor allem für die künftigen Bewohner des Südwald-Areals könnte es zu Fuß oder mit dem Fahrrad ein beliebter Weg zum Sport- und Freizeitzentrum oder sogar in die Stadt werden. Auch ist die Straße Teil des zwar nicht mehr gepflegten, aber noch immer ausgeschilderten Naturlehrpfads. Nicht zuletzt ist es für viele Beeskower ein beliebter Spazierweg. Eine Beleuchtung in dem Bereich könnte so auf alle Fälle das Sicherheitsgefühl stärken. Christian Wernicke selbst war es, der auf einer früheren Sitzung darauf hingewiesen hatte, dass die Wildschweine aus dem benachbarten Wald in diesem Gebiet des nachts bis direkt an die Grundstücke kommen. Wenn in Beeskow Straßen nach dem Baugesetzbuch, also beitragspflichtig für die Anwohner ausgebaut werden, will die Stadt künftig aber einen größeren Anteil der Kosten tragen. Die Stadtverordneten werden am Dienstag auch darüber abstimmen, ob der bislang 90-prozentige Beitragsanteil der Anwohner auf 50 Prozent reduziert wird. Das hat ebenfalls die Verwaltung vorgeschlagen.