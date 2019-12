Doris Steinkraus

Trebnitz Läuft in Brandenburg in Sachen Zuzug alles schief? Zumindest im vom Speckgürtel entfernten ländlichen Raum würden viele Bürger diese Frage wohl mit Ja beantworten. Während Dörfer hinter Strausberg aus allen Nähten platzen, profitieren selbst Städte wie Frankfurt trotz besserer Infrastruktur und Berlin-Anbindung nicht vom Zuzug aus der Hauptstadt und gehen Einwohnerzahlen in den strukturschwachen Randgebieten zurück. Woran liegt dass?

Land wirbt per Kampagne

Im letzten Trebnitzer Schlossgespräch des Jahres diskutierte Moderator Stephan Felsberg darüber mit Thomas Braune, ehemaliger Regierungssprecher und heute Leiter des Landesmarketing Brandenburg, sowie Markus Derling, Geschäftsführer der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft. Das Land wirbt seit zwei Jahren mit der Kampagne "Brandenburg. Es kann so einfach sein" intensiv um Neu-Bürger – mit witzigen Video-Clips, Postkarten, Plakaten und allerlei Werbeartikeln. Immer mehr Menschen sehnen sich nach Einfachheit, Natur und Selbstbestimmung. All das bietet Brandenburg – so der Tenor.

Markus Derling zeigte sich überzeugt: "Brandenburg wird weiter wachsen. Wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa, haben aber flächenmäßig eine relativ kleine Hauptstadt. Wir brauchen Geduld und einen gesunden Blick zur Realität." Einig waren sich die beiden Herren darin, dass in erster Linie Berliner das Ziel der Neuwerbung sein müssen. "Gründen sie dann eine Familie, suchen sie einen ruhigeren Lebensort", so Derling. Berlin werde immer teurer. So verschiebe sich die Suche ins Umland. In den S-Bahn-Bereichen sei der Zuzugsdruck längst angekommen. Die Politik sei gefordert, um in allen Bereichen der Daseinsvorsorge mehr zu investieren. Doch das sei nur eine Seite, machte Thomas Braune deutlich. "Die Zuzugskommunen müssen ihre Neubürger integrieren, ihnen eine Chance der Verheimatung geben." Vielerorts werde argwöhnisch auf die Neuen geschaut. Ohne eine offene Willkommenskultur werde es kaum Neuansiedlungen geben.

Beide Gäste machten klar, dass nicht jeder kleine Ort wachsen könne wie Zentren. Nötig sei die Entwicklung und der Ausbau entlang vorhandener Verkehrsachsen und eine bessere Reaktion auf neue Bedürfnisse. Vor 15 Jahren hätten Wissenschaftler das platte Land für tot erklärt, so Braune. Das trat nicht ein. In zehn bis 15 Jahren werde die Region wieder ein ganz anderes Bild haben als heute. Momentan fehle Brandenburg aber ein klares Zukunftsbild.

Blick über die Grenze

Bernd Baier aus Neuentempel kritisierte, dass bisher die rasante Entwicklung im Grenzraum Polen nicht einbezogen werde. Sobald die Oderbrücke fertig ist, erwarte man wahre Lkw-Lawinen entlang der B 1. In solchen Orten könne man ebenso wenig auf Zuzug hoffen wie in von Windrädern umzingelten Dörfern, ergänzte Klaus-Dieter Felsmann (Worin). Es brauche mehr Weitsicht und ressortübergreifende Entscheidungen des Landes. Die Diskussion zeigte, es gibt viele Fragen zum ländlichen Raum. Dem Thema wolle man sich in einem weiteren Schlossgespräch widmen, hieß es.

Info:www.es-kann-so-einfach-sein.de