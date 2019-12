In den Herzen wird’s warm: Auch der hauseigene Whirlpool ist wohltemperiert. Schwitzen können Gäste nebenan in zwei Saunas. © Foto: Thomas Burckhardt

Sind die Lichter angezündet: Peter und Melanie Seegers haben fürs Foto "Arbeitskleidung" angezogen. Beide waren schon bevor sie ihren Club in Falkenberg eröffneten in der Swinger- und SM-Szene unterwegs. © Foto: Thomas Burckhardt

Marco Marschall

Eberswalde Beethovens "Für Elise" erklingt, wenn man in der Eberswalder Straße 15 B den Klingelknopf drückt. Es ist die Adresse des Red Castle – in Falkenberg und Umgebung die Adresse für erotische Abenteuer. Der Autor dieses Textes – glauben Sie es oder nicht – besucht zum ersten Mal einen solchen Club für Pärchen und Swinger und versucht dabei nicht allzu verklemmt zu wirken. Melanie Seegers (43) öffnet die Tür in Alltagskleidung und mit freundlichem Lächeln. Es ist ein Vormittag mitten in der Woche und kein Betrieb. Elektrische Kerzen erzeugen schummriges Licht im eher dunklen Ambiente. "Wir sind keine Vampire", scherzen Peter Seegers (49) und seine Ehefrau später beim Rundgang.

Auch der Schlossherr ist leger gekleidet, geht barfuß. Schließlich verfüge das Haus über Fußbodenheizung, sagt der Mann aus Hohen Neuendorf. Für 212 000 Euro haben er und Melanie Seegers die Immobilie ersteigert und für eine halbe Million Euro zum einzigen Swingerclub in der Region umgebaut. Am ersten Augustwochenende wurde er eröffnet.

Jeans, Jogginghose und Pulli sind zu den Veranstaltungen aber eher nicht erlaubt. Zu jedem Abend gehört ein spezieller Dresscode. An einem der zurückliegenden Wochenenden beispielsweise trugen die Herren Anzug, die Damen nichts. Immer mittwochs machen die Clubbetreiber eine Ausnahme. Dann öffnet das Schlösschen für Wellness-Kunden. Zwei Saunas, Whirlpool und Zuber im Außenbereich können zwischen 14 – 22 Uhr genutzt werden. Entspannung ganz ohne Sex.

Zuschauen immer erlaubt

Doch auch wer am Wochenende die Treppe zum Barbereich hinaufsteigt, finde nicht gleich eine Orgie vor, sagen die Betreiber. "Die Leute haben oft ein schiefes Bild. Unsere Besucher reißen sich nicht gleich die Klamotten vom Leib und fallen übereinander her", meint Peter Seegers. Die Gäste genießen die Atmosphäre, flirten oder schauen anderen zu. Zur Sache geht es statt an der Bar im dritten Obergeschoss. Dort finden sich mehrere Spielwiesen und Vehikel, um einander Lust zu bereiten. Es gibt keine abschließbaren Türen, allenfalls eine Kordel und ein transparenter Vorhang signalisieren anderen Gästen, dass die Swinger für sich sein möchten. Zuschauen aber ist immer erlaubt.

Das gilt auch für den Bereich im Erdgeschoss gleich neben dem Eingang: das Verlies. Der Ort für all jene, die das Jahr über nicht artig waren. Dort stehen Prangerbank, ein Käfig an einer Eisenkette und eine Sprossenwand aus Stahl. Der unwirtliche Raum ist durch Gitterstäbe und auch von oben einsehbar. Die Befriedigung einer Obsession, die Peter Seegers ganz nüchtern, eben wie eines von mehreren Angeboten seines Hauses schildert. Alles freiwillig und im Einvernehmen der Gäste. Die müssen sich ihre Abenteuer erflirten. Der Club ist kein Bordell und gibt keine Garantie für Sex. Wer Liebesdienste gegen Geld anbietet, fliegt raus.

Die Frage des Baumes

Zur Stärkung findet sich im hinteren Bereich der Bar-Etage ein Bistro mit Buffet. Alles in Eigenregie der Betreiber. Versorgt werden bis zu 150 Gäste am Abend. Zur ersten Silvesterparty im Club etwa wird mit derart vielen gerechnet. "In der Regel sind es eher 50 bis 100", sagt Peter Seegers. "Das verläuft sich aber", erklärt Melanie Seegers. Platzprobleme gibt es nicht.

Auch für einen Weihnachtsbaum soll sich noch ein Fleck finden. Beim Besuch des Autors sind die Seegers, die selbst in der Swingerszene unterwegs sind und in ähnlichen Häusern gearbeitet haben, noch uneins über die Größe und darüber, ob es eine Nordmanntanne sein soll. Es ist eine Diskussion, die kurzzeitig vergessen lässt, wo sie stattfindet. Doch am Ende hat wohl auch bei der Baumwahl jeder seine Vorlieben.