Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Hans Keilson war Arzt, Psychotherapeut, Schriftsteller, Musiker und Nichthasser." So hat ihn der Autor Jos Versteegen am Donnerstagabend in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums beschrieben. Obwohl Keilson als Jude im Nazi-Deutschland das Grauen erlebte, verspürte er auch nach dem Krieg keinen Hass gegen die Deutschen. Während er im Exil in Holland war, wurden seine Eltern nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Szenische Lesung

Dolores Swiderek und Karola Kollath, Leiterinnen der Bad Freienwalder Stadt- und Kreisbibliothek, die den Namen des Jubilars führt, und Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) hatten zu der Feierstunde in die Aula des Gymnasiums eingeladen. Mit einer szenischen Lesung zitierten die Schülerinnen Celine Schneider, Charlott Otto, Lilli Siedschlag, Linda Tornow und Luci Voigt Texte aus Keilsons Buch "Das Leben geht weiter". Der Autor erzählt darin vom Leben in seiner Heimatstadt Bad Freienwalde, wo er den Niedergang der Weimarer Republik und den erstarkenden Nationalsozialismus erlebte. Sein Vater betrieb ein Textilgeschäft an der Ecke Uchtenhagen-/Königstraße, das die Wirtschaftskrise jedoch nicht überstand.

Keilson verließ 1928 Bad Freienwalde, um in Berlin Medizin zu studieren. 1936 emigrierte er nach Holland wegen des Berufsverbots für jüdische Ärzte und des steigenden Verfolgungsdrucks durch die Nazis. Seine Beziehung zu Bad Freienwalde skizzierte Jos Versteegen. Der holländische Schriftsteller arbeitet derzeit an einer Keilson-Biografie, die wohl um die 500 Seiten zählen wird. Vor zwei Jahren recherchierte er, begleitet von Marita Keilson-Lauritz, unter anderem im Oderlandmuseum, um nach Keilsons Spuren zu suchen.

Geburtsanzeige entdeckt

Dabei fand er im Oberbarnimer Kreisblatt die Anzeige, die die Eltern Max und Else Keilson nach seiner Geburt am 12. Dezember aufgegeben hatten. Dramatisch endete das Leben von Keilsons bestem Freund, Fritz Buchholz Dieser erschoss in einem Berliner Hotel zuerst seine Freundin, auch eine Freienwalderin, und anschließend sich selbst.