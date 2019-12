Aktueller Blick in die Bahnhofstraße. © Foto: Peter Wittstock

Vor 105 Jahren: So sah die Bahnhofstraße aus. © Foto: Sammlung Peter Wittstock

Peter Wittstock

Rathenow Aus dem Leipziger Kunstverlag stammt die hübsch colorierte Ansichtskarte mit dem markanten Motiv aus der Rathenower Bahnhofstraße. Am 23. August 1914 ging damit ein havelländischer Gruß nach Berlin-Moabit. In jenen Stadtteil Berlins, wo der namhafte, aus Milow stammende Unternehmer Carl Bolle, einst sein Milchimperium aufgebaut hatte.

So imposant wie Bolles Produktpalette aus Milch, so bedeutsam war für die Havelstadt neben der boomenden Optikindustrie auch die militärische Präsenz. Die Reiter des 3. Brandenburgischen Husarenregiments waren damals aus dem Stadtbild ebenso wenig weg zu denken, wie jene wuchtig wirkenden Kasernen mit dem riesigen Übungsplatz im Hofbereich. Jener legendäre Ruf, den sich General Hans-Joachim von Zieten (1699-1786) zunächst unter dem preußischen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. und später als Vertrauter von Friedrich II. erwarb, umwehte das Regiment auch Jahrzehnte später bei jedem öffentlichen Auftritt in Rathenow.

Beim Blick auf die historische Postkarte erkennt man 105 Jahre später zunächst, dass es einst viel mehr Bäume dort gab. Mit einheitlichem Schnitt versehen, standen sie wie Soldaten in Reih und Glied. Zu sehen ist aber auch, dass das gepflegte Straßenbild - hier mit Kasernen (li.) oder dem Vorbau der Gaststätte August Kramers (heute Restaurant Belgrad) - insgesamt erhalten blieb.