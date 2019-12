BRAWO

Potsdam Die Mittel aus dem PS-Zweckertrag des ersten Halbjahres 2019 der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) kommen diesmal in Höhe von insgesamt 150.000 Euro den Kreis- und Stadtsportbünden im Geschäftsgebiet des Kreditinstitutes zugute. So kann der Kreissportbund Potsdam-Mittelmark einen Transporter anschaffen und plant diesen an die Vereine im Landkreis zur Beförderung von Mannschaften zur Verfügung zu stellen. Der Stadtsportbund Brandenburg kann mit der Unterstützung den bereits angeschafften Kleinbus ganz sein eigen nennen und unkomplizierte Transporte von benötigtem Equipment zu Veranstaltungsorten vornehmen. Außerdem will er in Fahrräder investieren.

Bedacht wurden auch die Kreissportbünde Dahme-Spreewald, Oberhavel, Teltow-Fläming und Havelland sowie der Stadtsportbund Potsdam.

Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der MBS, während der Übergabe an die Vereine gerichtet: "Durch die Förderung unterschiedlichster Aktivitäten tragen wir als Sparkasse dazu bei, die Lebensqualität in unserer Region positiv und nachhaltig zu unterstützen. Deshalb fördert gezielt und unterstützt die MBS gern auch den Jugend- und Breitensport."

Mit den Erträgen aus dem PS-Zweckertrag aus der sparkasseneigenen Lotterie wurden bereits zahlreiche nachhaltige Projekte aus den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung, Sport, Wissenschaft und Kultur gefördert. In den zurückliegenden Jahren wurde diese Förderung flächendeckend unter anderem für Kleiderkammern, Kindergärten, Schulen, Hospize, Mehrgenerationshäuser und Senioren sowie für den Erhalt von Kirchen, die Arbeit mit Flüchtlingen, die Förderung von Bildung und Museen, Suppenküchen, Tafeln und Obdachlosenunterkünften sowie für Feriencamps im MBS-Geschäftsgebiet zur Verfügung gestellt.

Die Ertragsausschüttung findet zwei Mal jährlich statt.