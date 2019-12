Matthias Henke

Himmelpfort Bei der Weihnachtsfeier, die der Heimatverein "Kloster Himmelpfort", unterstützt vom Gemeindekirchenrat, am Freitag im Weihnachtshaus für sozial benachteiligte Familien veranstaltete, überbrachte Frau Holle alias Karin Klug das Friedenslicht von Bethlehem.

Es soll am Wochenende in der Kirche des Ortes aufgestellt werden, damit sich jeder eine Kerze entzünden kann, um es so mit nach Hause zu nehmen.