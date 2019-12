Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Jetzt steht dem Wohnverbund der Arbeiterwohlfahrt für einen Besuch der Friedrichstadtpalast-Revue "Labyrinth der Bücher" am kommenden Dienstag nichts mehr entgegen. Uwe Oppitz von der gleichnamigen Bad Saarower Dienstleistungsgruppe hat der Verbundleiterin Ines Ullrich am Freitag einen symbolischen Scheck in Höhe von 600 Euro überreicht. Oppitz verwies auf seine langjährige Unterstützung des Awo-Kreisverbandes Fürstenwalde und nannte es eine Freude, den Kindern und Jugendlichen einen unterhaltsamen Nachmittag zu ermöglichen.

Der Wohnverbund, der am Berliner Rand in Fangschleuse und Woltersdorf ansässig ist, kümmert sich um 6- bis 21-Jährige, die zeitweise oder dauerhaft von ihren Eltern getrennt leben.