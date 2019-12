Christian Heinig

Bernau (MOZ) Wenn es um die Wahl ihrer Dienstautos geht, steht bei vielen Spitzenpolitikern der Klimaschutz nicht immer an erster Stelle. Zu diesem Ergebnis jedenfalls ist jüngst die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gekommen. Laut ihrer Studie verpassen die Karossen zahlreicher Bundesminister und Länderchefs die aktuellen EU-Grenzwerte, was den CO2-Ausstoß angeht, teils um Längen.

Für die MOZ ist das Grund genug, sich auf kommunaler Ebene umzuschauen: Welche Autos steuern die Niederbarnimer Amtschefs? Wie klimafreundlich sind ihre Dienstwagen?

Bernaus Bürgermeister Andre Stahl ist dienstlich mit einem Audi A6 45 TFSI unterwegs. Bei dem Wagen, der 245 PS hat, handelt sich um einen sogenannten "Mildhybrid-Wagen", also einen Benziner mit einem kleinen, zusätzlichen Elektromotor. Der CO2-Ausstoss liegt offiziell bei 143 Gramm pro Kilometer, das sei im Zuge der Ausschreibung der geringste angebotene Wert gewesen. Auch deshalb habe sich Stahl für dieses Modell entschieden. "In Sachen Klimaschutz versuchen wir als Verwaltung mit positivem Beispiel voran zu gehen", betont der Bernauer Amtschef.

Mit seinem Audi kommt Stahl nah ran an den aktuellen EU-Grenzwert von 130 Gramm CO2 pro Kilometer. Ob sein Wagen den Normwert des Herstellers im täglichen Realbetrieb allerdings einhält, darf zumindest bezweifelt werden. Die Zeitung "Auto Motor und Sport" hat für ein ähnliches Modell, wie Stahl es nutzt, wegen des erhöhten Benzinverbrauchs bei der Testfahrt einen CO2-Ausstoß von mehr als 200 Gramm gemessen. Auch die Deutsche Umwelthilfe weist oft daraufhin, dass vermeintlich umweltfreundliche Hybridautos überwiegend im ineffizienteren Verbrennermodus gefahren werden, was an der geringen elektrischen Reichweite liegt. Das erhöht den CO2-Ausstoß. Ein weiterer Barnimer Politiker, der auf einen Wagen mit Hybrid-Technik setzt, ist Landrat Daniel Kurth. Er nutzt für Dienstfahrten einen Mercedes E220d. Ein Diesel zwar, aber mit Abgasnorm Euro 6. Offizieller CO2-Ausstoß: maximal 120 Gramm pro Kilometer. Also sogar noch geringer als bei Stahl.

Um die Umwelt nicht zu stark zu belasten, bildet Kurth gern Fahrgemeinschaften, nimmt schon mal einen Dezernenten mit. Kurze Strecken in der Kreisstadt geht er obendrein zu Fuß. Ohne Wagen geht es aber nicht, dazu hat er als Landrat zu viele auswärtige Termine. Ähnlich geht es auch Bernau Bürgermeister Stahl. Der legt nach eigenen Angaben bis zu 2000 Kilometer pro Monat zurück, weshalb ein reines E-Fahrzeug für ihn bisher nicht praktikabel ist.

Amtschef wünscht sich E-Auto

Anders ist die Ausgangslage in der Niederbarnimer Gemeinden, hier sind die Wege kürzer – und das mit positiven Folgen für die Umwelt. Der neue Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert nutzt zwar derzeit noch den Dienstwagen seiner Amtsvorgängerin, einen VW Tiguan mit einem CO2-Ausstoß von 149 Gramm pro Kilometer. Doch der Leasingvertrag läuft im Juni 2020 aus, und anschließend will Borchert umsteigen. "Ich wünsche mir als neuen Dienstwagen ein E-Auto. Damit kann ich unsere Gemeinde emissionsfrei und lautlos durchfahren."

Noch ein Stück klimafreundlicher sind die Bürgermeister von Werneuchen und Panketal unterwegs, denn sowohl Burkhard Horn als auch Maximilian Wonke haben gar keinen Dienstwagen: Sie fahren mit dem Fahrrad. "Ich habe nicht mal eine Fahrerlaubnis", so Horn, der lieber mal auf den ÖPNV zurückgreift. Das gehe gut. Ähnlich ist es bei Wonke. "Die Wege in Panketal sind kurz, was soll ich da mit einem Dienstwagen?" Auch Ahrensfeldes Bürgermeister Wilfried Gehrke hat keinen eigenen Dienstwagen. Wenn er mal raus musst, nutzt er ein Auto aus dem Fuhrpark der Gemeinde. Oder er nimmt Bus oder S-Bahn.