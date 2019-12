Bärbel Kraemer

Cammer Andreas Koska aus Cammer hat Wort gehalten. Zu Jahresbeginn erklärte er, dass die Chronik des Zweimühlendorfes bis Weihnachten fertig sein würde. Nachdem er zwischenzeitlich jedoch drei andere Druckschriften mit Inhalten aus dem Dorfleben veröffentlicht hatte, fragte sich so manch heimatkundlich Interessierter: "Wird es dabei blieben"? Nun verkündete der 63-Jährige die Nachricht, dass die Bücher druckfrisch eingetroffen sind.

2000 Jahre Siedlungsgeschichte in Cammer hat er in der neuen 420 Seiten starken Schrift zusammengefasst. "Die Aufzeichnung der Archäologen aus den 1920er Jahren des vergangenen Jahrhunderts berichten von den ersten Siedlungen an dieser Stelle. Cammer selbst taucht erst im Jahr 1333 im Schöppenbuch der Stadt Treuenbrietzen auf", erklärt der Autor, der bei der Erarbeitung der Chronik auf Vorarbeiten von Rudolf Thiede, Monika Brieseck und eine erhalten gebliebene Schulchronik aufbauen konnte.

"Besonders habe ich mich über die handschriftlichen Erinnerungen von Albert Ziezow und Edwin Beuster gefreut. Das sind authentische Zeugnisse, die die Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg und die Ereignisse danach, wie beispielsweise die LPG-Gründung dokumentieren", erklärt Koska und zählt eine ganze Reihe weiterer Namen aus dem Dorf auf, die zum Gelingen des Buchdrucks beigetragen haben.

Die ersten Zeilen hatte er bereits vor elf Jahren zu Papier gebracht. Damals, im Jahr 2008, feierten die Cammerschen die 675 Jahre zurückliegende schriftliche Ersterwähnung ihres Dorfes.

Berufsbedingt blieben die Vorarbeiten zur Chronik dann lange Zeit liegen. Erst im Januar diesen Jahres öffnete Andreas Koska die Materialsammlung wieder und macht sich an die Arbeit. Er sichtete Unterlagen, recherchierte im Kreis- und Landesarchiv, führte viele Gespräche mit Einwohner aus dem Dorf und solchen, die einmal in Cammer lebten.

Viele steuerten neben den Erinnerungen auch Fotografien bei, die für derlei Veröffentlichungen stets besondere Schätze darstellen. Für seine neueste Veröffentlichung hat der 63-Jährige spannende Kapitel ausgewählt. Unter anderem hat er die Entwicklung von Vereinen und Handwerksbetrieben, von Kindergarten, Schule, Hort und Kita sowie der Landwirtschaft und der Mühlen dokumentiert. Weitere Kapitel sind der Kirche sowie alten Sitten und Bräuchen gewidmet. "Ich habe bei der Arbeit am Buch viel dazugelernt. Nicht nur über Cammer, sondern allgemein", sagt der 63-Jährige. Besonders freute ihn das Vertrauen, dass ihm die Dorfbewohner während der Arbeit entgegenbrachten. So mancher alte Schatz wurde ihm dabei anvertraut.

An Ostern soll bereits das nächste Buch zur Ortsgeschichte von Cammer folgen. Welchem Thema der Ortschronist es widmen wird, ist noch nicht entschieden. "Entweder es wird ein Buch über den Schlosspark oder die Häuser und Menschen von Cammer", sagt Andreas Koska.

Die Chronik von Cammer (ISBN 978-3-9820869-2-7) zum Preis von 19,90 Euro ist in der Bäckerei Wernitz, in Annetts-Lebensmittelladen, im Amt Brück, beim Autor oder im Buchhandel zu erwerben.