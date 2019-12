Stefan Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Die Brandenburgcup-Saison der Läufer fand am Sonnabend in Heidesee ihren feierlichen Abschluss. Pokale und Urkunden wurden an die Sieger und Platzierten überreicht, Stahl Hennigsdorf wurde als Zweiter der Teamwertung geehrt.

Das alles ging aus der Tagesordnung hervor – doch dann passierte das: Marco Fiedler musste auf die Bühne und erhielt die Ehrennadel des Landessportbundes Brandenburg in Bronze. "Das kam völlig überraschend. Ich wusste nichts", versichert der 35-Jährige, dessen ehrenamtliches Engagement beim SV Stahl (insbesondere bei der Organisation der Laufveranstaltungen in Hennigsdorf) sowie die Koordination des EMB-Energie-Cups gewürdigt wurde. Die Ehrung nahm unter anderem Barbara Richstein, Präsidentin des Brandenburger Leichtathletikverbandes, vor. "Das war sehr schön. Ich war aufgeregt", so Fiedler. Während der Laudatio, in der auch seine sportlichen Erfolge unterstrichen wurden, "wird einem bewusst, was man so alles macht, was für einen teilweise selbstverständlich ist". Über die Ehrung freue er sich. "Es ist die ranghöchste Auszeichnung für das Ehrenamt, die ich jemals bekommen habe." Bislang hatte es "nur" Aufmerksamkeiten vom Verein und dem Kreissportbund gegeben.

Im Juli 2000 kam Marco Fiedler (der sich davor beim Rudern versuchte und auf der Straße kickte) als Läufer zum SV Stahl. Abteilungsleiter Hans Ziehe habe ihm dann immer mal kleine Aufgaben gegeben. "Das wurde mehr über die Jahre, weil er das Potenzial gesehen hat, dass ich es hinbekommen könnte." So wurde Fiedler stellvertretender Abteilungsleiter, organisiert nun Läufe, Fahrten und Kinderwettbewerbe und nimmt die Chefrolle bei der Organisation der EMB-Laufcup-Serie ein. Letzteres mache riesig Spaß. "Es herrscht eine tolle Kommunikation mit allen Veranstaltern. Unter den Teilnehmern kenne ich nun fast alle."

Seit zwei Jahren betreut der Hennigsdorfer auch eine Gruppe von Vier- bis Neunjährigen. "2006 habe ich den Trainerschein gemacht und habe immer mal Jugendliche und Erwachsene betreut. Dann habe ich die vorhandene Sportgruppe der Kleinsten übernommen." Mit viel Einsatz und Engagement habe der Ehrenamtler die Gruppe wieder aufgebaut, heißt es in der Laudatio. "Das Training wurde anders gestaltet. Diesen Prozess habe ich mitbegleitet. Wir konnten so mehr Kinder begeistern", freut sich Fiedler.