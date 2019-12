Roland Becker

Velten (MOZ) Kremmens Schulküche bereitet täglich zirka 600 Mahlzeiten für Kita- und Schulkinder sowie Senioren zu. Die kommunale Küche ist beliebt. Warum soll Velten diesem Beispiel nicht folgen? Nachdem Pro Velten in der vo­rangegangenen Legislaturperiode für den Vorschlag keine politische Mehrheit fand, hat die AfD das Thema erneut auf die Tagesordnung gerufen. Aus Sicht der AfD liefert eine solche ortsansässige Küche nicht nur frisches Essen, sondern könnte auch die heimische Wirtschaft unterstützen. Die Bio-Manufaktur in Velten wäre mit ihren Fleischprodukten ebenso ein Lieferant, wie es "die heimischen Bauern aus Oberhavel" sein könnten. Auf dem Weg zur Schulküche hat die AfD auch den Klimaschutz für sich entdeckt. Sie weist auf den "riesigen Klimaabdruck", hin, "den die Sunshine Catering Service GmbH hinterlässt".

Ernährungskonzept erstellen

Nach vier Monaten intensiver Diskussion wurde am Donnerstag beschlossen, vorerst keine Schulküche bauen zu lassen. Vom Tisch ist das heiß diskutierte Thema damit allerdings nicht. Von der Mehrheit der Abgeordneten wurde ein Kompromiss unterstützt. Dieser sieht vor, bis Ende September 2020 ein Konzept zu entwickeln, das zur Grundlage für die künftige Schul- und Kitaverpflegung wird. In den Prozess, das herauszufinden, sollen Eltern und Kinder einbezogen werden.

Allerdings scheint es unterschiedliche Auslegungsweisen zu geben, welche Rückschlüsse aus diesem Konzept gezogen werden sollen. "Wir wollen über Ernährungsstandards und Prinzipien zur Gestaltung des Speiseplans sprechen", sagte Sozialbereichsleiterin Jennifer Collin dieser Zeitung. Für sie steht eine stadteigene Schulküche nicht mehr zur Debatte: "Die Frage nach einer solchen kann ich aus dem Beschluss nicht ableiten", sagte sie.

Das sieht Stadtverordnetenvorsteher Marcel Siegert (Pro Velten) ganz anders. Aus dem sogenannten zu ermittelnden Ernährungsleitfaden möchte er die Erkenntnis gewinnen, "welche Form der Verpflegung gewünscht und ob der Bedarf für eine Schulküche vorhanden ist", sagte er am Tag nach der Parlamentssitzung. Sollte sich ein Trend Richtung städtischer Küche ergeben, müsse in einem zweiten Schritt ermittelt werden, was für Kosten deren Bau und der laufende Betrieb nach sich ziehen. Laut Siegert führe Pro Velten derzeit selbst eine Elternbefragung durch. Zwischenergebnisse zeigen, dass die meisten mit dem jetzt angebotenen Essen zufrieden sind, "sich aber trotzdem tatsächlich zu 75 Prozent eine eigene Küche wünschen", berichtete Siegert. Sein Urteil steht bereits fest: "Ich bin der festen Überzeugung, dass dies die beste Variante wäre."

Das sehen nicht alle Abgeordneten so. Alexander Moser-Haas (Die Linke) gab zu bedenken: "In Kremmen wird nur ein Essen gekocht. Was machen dann Allergiker?" Die jetzt angewandte Cook- & Chill-Methode erfülle die Ansprüche an Frische und Nährwerte. Im Antrag der AfD heißt es hingegen: "Diese Qualität sehen wir bei der jetzigen Versorgung nicht gegeben." Dem widersprach Andreas Noack (SPD): "Ich verwahre mich dagegen, dass das Essen nicht schmeckt."