Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Haushaltsrede hat Jens-Olaf Zänker noch gehalten, dann, am Ende der Stadtverordnetensitzung am Donnerstagabend, erklärte er seinen Rücktritt zum 31. Dezember. Gründe nannte der 52-jährige Rechtsanwalt nicht. Seit 2003 ist Zänker Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Freundlich, aber konsequent setzte er sich dort für "grüne Themen" wie den Ausbau des Radwegenetzes, die Beseitigung der Müllberge im Tränkeweg und die Umwandlung eines Baugrundstückes in einen Park in der B.-von-Arnim-Straße ein. Nun ist Schluss. Warum?

"Themen, zu denen man etwas sagen kann, gibt es genug", sagte Zänker der MOZ. Aber für sein Kind da zu sein, die Arbeit als Anwalt und die Stadtverordneten-Tätigkeit ließen sich nicht im Guten vereinbaren. "Wir verlieren ein wertvolles Mitglied", bedauerte Fraktionskollege Peter Apitz. Zänkers Arbeit honorierten auch die Wähler: 2003 erhielt er 200 Stimmen, 2008 waren es 326, 2014 bereits 587 und 2019 schließlich 931.